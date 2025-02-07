快訊／蔣家人創辦的鴻霖全球運輸9億美元賣出　日本川急便買下

▲國內航空貨運承攬業老招牌鴻霖確定出售。（圖／取自鴻霖全球運輸官網）

記者張佩芬／台北報導

國內擁有53年歷史的鴻霖全球運輸(Morrison Express Corp.)，2022年10月27日ETtoday就曾報導該公司考慮出售的訊息，根據日本經濟新聞今（7）日報導，佐川速運的母公司 SG Holdings(HD)宣佈，將收購台灣物流公司 Morrison Express(即鴻霖)。該公司公司將投資9億美元（約合1365億日元），使其成為全資子公司。

據了解，鴻霖原希望以10億美元賣出，業界透露，鴻霖曾經是國內最大的航空貨運承攬業，目前也還是名列前茅的公司，但因第二代缺乏繼續經營的意願，在國際市場尋求買家。

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充滿傳奇色彩的鴻霖，原名鴻霖航空貨運代理公司，故總統蔣經國第三個兒子蔣孝勇從商的第一個職務，就是擔任鴻霖董事長兼總經理，之後蔣孝勇退居幕後，由常務董事邱創壽接下董事長職務。

邱創壽也曾與王天一等人合資設立泰明船務，擔任陽明海運業務總代理，早年陽明在香港的業務，也是由邱創壽在香港設立的公司擔任業務總代理，陽明海運前協理暨駿明交通公司總經理游世青之前接受ETtoday訪問時就曾指出，泰明背後主力就是蔣孝勇；海空運業界資深人士都認為，邱創壽與王天一是蔣孝勇的親信。

鴻霖成立於1972年，當時蔣孝勇還在唸大學，業界估計是鴻霖邀請蔣孝勇擔任公司董事長，邱創壽才是公司的實際創辦人，有關蔣孝勇的歷史紀錄中，也都指出蔣孝勇是到民間公司鴻霖擔任董事長，那個年代以蔣孝勇的出身背景，包攬華航或是陽明貨運業務，自然是有很大的加分效果。

邱創壽是外交部前部長錢復的連襟，2002年4月邱創壽過世時，當時他的身分包括陽明海運香港公司、鴻霖航空貨運代理公司、中國遠洋企業公司與中國航聯產物保險公司董事長，享年68歲，鴻霖董事長職務由其獨子邱垂元接任，中遠董事長由副董事長徐定心接任；中國遠洋企業主要代理大陸中遠海運在台業務。

2022年鴻霖傳出有意出售消息，國內兩家超大型承攬物流業負責人都認為，海空貨運市場目前呈現衰退狀況，想要賣到10億美元並不容易，而且鴻霖偏重航空貨運，海運占比估計僅約一成。

日本經濟新聞指出，川急便，目標在7月將鴻霖完成完全子公司化。由於日本國內人口減少，物流需求的縮減已無可避免，SG控股計畫透過拓展高附加價值的貨物（如半導體）來維持業務增長，並瞄準海外市場。