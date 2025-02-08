ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

外貿協會長年致力於運動行銷　新春辦員工陽明山健行活動

▲外貿協會今日補班日舉辦新春健行活動，前排右三起貿協董事長黃志芳與副秘書長邱揮立與員工於陽明山冷水坑進行合影。（圖／貿協提供）

▲外貿協會今日補班日舉辦新春健行活動，前排右三起貿協董事長黃志芳與副秘書長邱揮立與員工於陽明山冷水坑進行合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會長年致力於運動行銷，會內也大力提倡健康運動風氣，不僅積極組團參與101登高馬拉松，也在農曆春節後舉辦開春健行，號召同仁一同出外走春，展望新年，8日上午頂著5度超強寒流，挑戰陽明山健行。

貿協去(2024)年首度辦理陽明山新春健行活動，從前山公園一直走到冷水坑，享受陽明山的自然風光，貿協董事長黃志芳更率領隊伍由小油坑往七星山登頂，開春時刻登峰造極，獲得極大回響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年貿協繼續挑戰陽明山健行，接續去年路線，自冷水坑出發前往擎天崗，不畏清晨山上只有攝氏5度超強寒流，同仁全副武裝，浩浩蕩蕩向擎天崗大草原前進，要在蛇年迎接新氣象。

活動除了讓不同部門在業務之虞多了交流的契機，也吸引不少員工攜帶眷屬響應，開心在壯闊景色前合影。來自創意部門的同仁表示，這次的路線跟上次不同，景色也有不同的變化，一抵達擎天崗便看到遼闊的景緻，十分開心；來自業務部門的同事則表示，上次來到擎天崗已經是很久以前，這次可以跟公司同事一起來到擎天崗，別有一番風味。

由貿協辦理的台灣精品推廣活動多年來結合運動行銷，吸引許多愛好運動的國內外消費者關注，例如去年贊助中華職棒明星對抗賽、參與日月潭國際萬人泳渡嘉年華及贊助國際自由車環台公路大賽等活動。

今年5月，台灣精品將攜手亞洲首次舉辦、台灣歷來規模最大的國際綜合型運動賽會「2025雙北世界壯年運動會」，推廣台灣運動及健康相關優質產品，貿協員工更將參與由近百人組成的台灣精品隊，再掀運動行銷熱潮。

關鍵字： 外貿協會運動行銷員工陽明山健行

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

碎屍魔「大街提屍塊」　10hrs來回18趟棄屍

推薦閱讀

因應美國關稅　華擎宣布將製造業務移出中國

因應美國關稅　華擎宣布將製造業務移出中國

美國近日宣布對中國進口產品徵收10%關稅，根據外媒報導，華擎（3515）也為了避免因新關稅增加的成本，宣布計劃將其製造業務逐步移出中國。

2025-02-08 12:50
台股ETF 下周起迎2月除息大秀！　3檔配息「掛零」

台股ETF 下周起迎2月除息大秀！　3檔配息「掛零」

台股下周起迎接台股ETF二月除息大秀，估計有19檔台股ETF將除息，但仍有兆豐電子高息等權（00943）、凱基優選台灣AI 50 ETF（00952）與 FT臺灣永續高息（00961）3檔公告不配息。

2025-02-08 13:26
配合美新半導體管制　台積電再斷供中國IC設計廠

配合美新半導體管制　台積電再斷供中國IC設計廠

在美中貿易戰持續升溫之際，晶圓代工龍頭台積電（2330）近日向多家中國IC設計公司發出正式通知，宣布自2025年1月31日起，若16/14奈米及以下的相關產品未在美國商務部產業安全局（BIS）白名單中的「獲認證第三方封裝企業」進行封裝，且台積電未收到該封裝廠的認證簽署副本，這些產品的發貨將被暫停。

2025-02-08 10:32
川普揚言對台灣半導體課稅　外媒怒轟：根本胡鬧

川普揚言對台灣半導體課稅　外媒怒轟：根本胡鬧

美國總統川普近日再度提及台灣在晶片市場的主導地位，並透露有意對台灣半導體產品徵收全面關稅。知名獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）對此發文表示，認為這樣的舉動不僅荒唐，還可能對美國在人工智慧領域的競爭力造成嚴重打擊。

2025-02-08 10:41
金蛇年首周大怒神　40檔台股基金績效勝大盤

金蛇年首周大怒神　40檔台股基金績效勝大盤

金蛇年第一周台股表現先蹲後跳，金蛇年台股開盤第一天大跌830.7點，也創下史上收盤第四大單日跌點紀錄，不過之後四天連續上漲，使得金蛇年第一周周線收在23478.27點，統計第一周小跌47.14點作收。不過仍有40檔台股基金打敗大盤，以近一季績效來看，其中群益葛萊美基金漲6.13%勇奪冠軍，其他前十名包括群益創新科技、群益中小型股、店頭市場、台新台灣中小、台中銀大發、凱基台灣精五門、富邦台灣高股息、台中銀數位時代、元大卓越也都有2%至5%以上的好表現。

2025-02-08 10:35
一表看懂8家金控1月獲利　中信金拔得頭籌

一表看懂8家金控1月獲利　中信金拔得頭籌

8家金控公布2025年1月獲利，中信金（2891）稅後淨利68.27億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.35元，暫居金控股獲利王，永豐金（2890）因銀行子公司財富管理、法人金融放款業務成長所帶動，1月淨手續費收入年增逾3成，金控獲利年增14.43%，EPS 0.23元暫居第二，而凱基金（2883）、兆豐金（2886）EPS同為0.22元，併列第三。

2025-02-08 06:05
Meta全球裁員5%！下周起通知　反手招募「機器學習工程師」

Meta全球裁員5%！下周起通知　反手招募「機器學習工程師」

根據路透社報導，Facebook母公司Meta計劃在下周進行預期的全公司範圍內裁員，同時加速招聘機器學習工程師。這一消息來自一份內部備忘錄。

2025-02-08 10:45
台塑四寶1月營收1180億元　僅台塑化年月雙增

台塑四寶1月營收1180億元　僅台塑化年月雙增

台塑四寶公告1月營收，四寶合併營收為1180億元，月減1.1％、年減3.7％，其中，僅台塑化表現月年雙增，南亞較去年同期略為成長，台塑及台化都是年月雙減。

2025-02-08 06:00
川普關稅戰促顯卡提前拉貨　台灣1月對墨出口創空前紀錄

川普關稅戰促顯卡提前拉貨　台灣1月對墨出口創空前紀錄

川普重返白宮，各界預期關稅戰再起，驅動廠商提早拉貨，反映在財政部公布的最新出口統計，台灣1月對墨西哥外銷27億美元、大增4.8倍，雙創空前紀錄，主力出口貨品為人工智慧（AI）發展的關鍵零組件之一顯示卡。

2025-02-08 08:49
分散投資不代表抗跌！　投資大盤最適合避險ETF是00921？

分散投資不代表抗跌！　投資大盤最適合避險ETF是00921？

川普前一任期漲最多的是科技股，這大家都很清楚，但你知道漲幅第二多是什麼嗎？答案是網通族群相關，網通包含網路、資通訊、資安相關，而台灣龍頭就是中華電...

2025-02-08 00:01

讀者迴響

熱門新聞

日月光董事長獨子張能傑逝　公司接班受關注

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

即／日月光發布重訊　張虔生獨子張能傑驟逝

快訊／蔣家人創辦的鴻霖全球運輸9億美元賣出　日本川急便買下

發錢了！「一早入帳4萬元」19筆錢一路發到月底

一表看懂8家金控1月獲利　中信金拔得頭籌

DeepSeek梁文鋒的開掛人生

不敵金龍風暴　高雄「最貴蛋黃區」房價出現低於實登5%

0050可望分割「1張變5張」　專家曝原因

40.6億「東彰道路計畫」全線通車　員林房市呈多頭格局

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366