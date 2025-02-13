俄烏戰爭停火重建商機　裕民等散裝航運業績可望受惠

▲裕民航運。（圖／裕民提供）



記者廖婕妤／台北報導

俄烏戰爭停火露出曙光，美國總統川普與俄羅斯總統普丁通話後，傳出俄烏不久後將停火談判，戰後重建需求龐大，散裝航運13日股價大漲，其中裕民（2606）亮燈漲停，股價達66.6元，寫近3年來新高，業績可望受惠；法人看好，裕民有望迎來數年強勁的獲利成長動能，依2024年預估EPS計算，股利保守估計約可達3元，殖利率上看5％。

散裝航運13日股價紅通通，除裕民漲停外，四維航（5608）終場也收漲停價17.7元，新興（2605）收27.1元漲逾8.6％，中航（2612）收42.65元漲逾6.6％，正德（2641）收19.95元漲逾5.8％，慧洋-KY（2637）收68.2元漲逾4.4％。

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法人分析，根據世界銀行（WorldBank）、歐洲聯盟（EU）、聯合國（UN）與烏克蘭政府於去年初公布的聯合評估的最新結果，烏克蘭需要將近10年總計4862億美元的重建費用，相較前值大幅提升約18.41％，隨著戰事持續拉長，重建金額更為可觀，預期將帶來龐大的重建商機，鐵礦砂、水泥等原物料需求會大幅提升，顯著帶動BDI指數上揚。

法人表示，今年將迎來有如2007、2008年的供需失衡環境，預期中國在基礎建設及房市政策上將更加積極，加上俄烏戰爭戰後，有迫切的需求加速人民回歸正常生活；西非幾內亞礦區將於今年下半年啟用，取代澳洲鐵礦砂，運輸鐵礦砂到中國的運距被顯著拉長，對於Capsize船隊的需求將大幅攀升。

法人預估，短期來自市場預期與基礎建設開始推動的初步影響，BDI指數將回升至1500至2000點；中期烏克蘭迎接重建高峰期，可望回升至2500至3500點，若歐洲同步加強基建投資，甚至可能突破4000點。

法人看好，裕民有望迎來數年強勁的獲利成長動能，迎來重新評價的機會，且近3年裕民殖利率維持在4~6%，依2024年預估EPS計算，股利保守估計約可達3.14元，殖利率至少上看5％以上，股價下檔有限。