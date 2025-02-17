▲陽明海運董事長蔡豐明(右)在海研會團體會員晚宴上致詞，圖中為海研會理事長桑國忠，圖左為航港局局長葉協隆。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運董事長蔡豐明指出，近期雖然貨櫃船運市場運價持續下跌，但是估今年上半年表現還可以，下半年如果紅海真的恢復正常通行，供給就會超過需求，不利市場運價；另美國總統川普的關稅政策影響貨物流向，公司會密切觀察與適時調整船隊配置；子公司光明海運因為部分船舶船齡偏高，今年將會提出船舶購建計畫。

蔡豐明上周四(13)出席中華海運研究協會團體會員晚宴時指出，目前貨櫃船運市場運價出現持續下修狀況，但運價還在獲利水平之上，估計第一季與第二季都還可以，下半年主要看以哈停火狀況是否能讓紅海確實恢復正常通行，估計如果情況允許，商船會在2-3個月內恢復航行紅海，市場運力供給就會超過需求。

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美國的關稅政策會讓貨物流向東南亞、甚至拉丁美洲，公司與所屬聯盟會適時增加相關航線運力，掌握貨源。至於烏克蘭重建，初期貨載主要屬於散裝船運，消費品估計是下一波的需求。

陽明旗下光明海運擁有10艘散裝船與1艘長租的散裝船，因為部分老舊船舶需要準備汰換，光明已經開始研擬購建船舶計畫，造船、購買現成與長租船都在考慮之列。

2023年10月陽明海運董事劉文慶就曾指出，光明有幾艘船舶船齡在15年上下，立刻造船要2026年底或2027年初才能交船，屆時船齡都已18年，他認為光明可以分批建造12艘中小型散裝船，看是由陽明為光明增資造船，還是由陽明訂造，租給光明營運都可以。而劉文慶的建議已經過了一年多，船齡也加高一年多，汰換壓力明顯增高。