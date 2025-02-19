美西線航空貨運運價再降　與春節前相較跌幅逾三成

記者張佩芬／台北報導

中國大陸的航運網站報導，農曆春節過後，從中國到美國的貨運噸位下降，數十個電商貨包機被取消；國內兩家大型航空貨運承攬業者指出，春節前台灣運往美西每公斤運價還有新台幣180元，現在已經降到120-125元(32元油料附加費外加)，而大陸市場全包運價僅剩12元人民幣，僅約新台幣55元，與春節前約新台幣130元相較，跌幅高達58%。

紐約時報對於中美線航空貨運運價變化，表示不知有多少和中國年假和工廠關閉有關，有多少是因為川普突然決定撤銷對中國進口800美元以下小包裹關稅豁免有關。

目前美國雖然因為海關作業問題暫緩撤銷小包裹關稅豁免，但市場幾乎沒有搶運貨，攬貨業分析，主要是因為電商如果沒接到訂單就先出貨，貨放在免稅倉庫，等接到訂單時可能關稅豁免已經取消，還是需要付出高關稅，萬一沒賣出去還要損失一筆錢。

目前美國暫緩撤銷關稅豁免是因為海關處理大量包裹的關稅問題，需要有足夠的系統來全面、便捷的處理和徵收適用的關稅收入，尤其每項貨品稅率不同，會是非常繁雜的作業。

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電商貨關稅問題會如何發展還不知道，但有報導指出，中國希音(Shein)與拚多多旗下的Temu在美國的銷售在川普宣布取消關稅豁免後，銷售金額5天內就減了16%和32%。