地中海航運1.9到2.4萬箱超大船撤離亞歐線　有利運價止跌回穩

▲地中海航運將1.9到2.4萬箱超大船撤離亞歐線。（圖／翻攝自MSC官網）

記者張佩芬／台北報導

根據Alphaliner最新報告，全球最大貨櫃船公司地中海航運(MSC)2月開始將其1.92-2.43萬箱（20呎櫃）超大型貨櫃船調離遠東-北歐航線，轉移至遠東-地中海及亞洲-西非航線，亞歐線則改以平均運力1.47萬箱的新巴拿馬型船航行，國內大型攬貨公司指出，MSC的動作，對亞歐線運價將發揮止跌回穩作用。

Alphaliner表示MSC的這一舉動「出人意料」(a surprise move)，估計將亞歐航線「去超大型化」是因運價壓力所造成，在去年12月中，亞洲運往歐洲每大箱（40呎櫃）運價有5500美元，目前僅剩2500美元，已經腰斬，原訂3月1日要漲到4000-4100美元，實施日期先延3月3日，現在延3月5日，漲幅降低，改為漲至3000美元。

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MSC在今年2月初正式退出2M聯盟獨立運營，這次對亞歐航線網路重新佈署。該公司原在亞歐航線上共運營四條獨立航線，包括Albatros、Lion、Swan和Britannia，均以2.4萬箱船為。

Alphaliner分析師表示，根據MSC最新船期表顯示，MSC已將所有超大型船撤出北歐航線。

Lion航線：原由19,437標箱船運營，今年的第三航次改用15,413標箱船航行，隨後的計劃也顯示，將投入17艘13,000-16,616箱船營運，平均單船運力降至14,615箱。

MSC的其他三條亞洲-北歐航線未來將全部使使用新巴拿馬型船舶，Alphaliner分析師測算 Albatros航線的平均運力可能降至14,660箱， Swan和 Britannia航線的平均運力可能降至15,350和14,740箱左右。

對於MSC為什麼會做出這一舉動，Alphaliner分析指出，這一調整與亞歐航線運價暴跌密切相關，MSC寄希望通過縮減北歐航線運力規模，緩解即期市場的運價壓力。

MSC將撤出的2.4萬箱級船隊迅速填補到以下高利潤航線：

1、Jade西地中海航線，平均單船運力將達到23,550標箱，成為目前地中海區域平均船隊規模最大的航線。

2、Dragon航線(預計3月中旬升級)，新增超大型船後平均運力達19,200箱，同時覆蓋西非阿比讓、洛美及印度蒙德拉等港口。

3、Tiger東地中海航線：混合部署16,600-19,500箱船舶，平均運力將達到18,525箱。

另MSC首次在“非洲快航”(Africa Express)投入2.4萬箱級船舶。首航船MSC DILETTA(23,782箱）已於2月27日從天津啟程，將經停釜山、寧波、上海等亞洲港口後，直達西非特馬與洛美港。 根據目前的船期表顯示，後續航次將陸續由MSC TURKIYE(24,346箱)、 MSC TESSA(24,116箱)等接棒。

而洛美、特馬等西非港口經過十年基礎設施升級，已具備彎靠超大型船能力。MSC此次運力升級將顯著提升亞洲-西非航線的單航次貨運效率，進一步鞏固其在非洲市場的領先地位。