新興航運擬配息1.3元、殖利率4.7％　正德海運擬配息0.5元

▲新興航運的超大型油輪。（圖／新興提供）

記者廖婕妤／台北報導

散裝航運股新興（2605）及正德（2641）公告2024年財報，新興全年EPS為2.56元，董事會決議擬配息1.3元，以12日收盤價計，殖利率約4.7％；正德全年EPS為1.92元，董事會決議擬配息0.5元現金股利，殖利率約2.2％。

新興航運2024全年合併營收為44.12億元，稅後淨利為14.99億元，EPS為2.56元；其中，衡山輪處分獲利為2.8億元，瑞春輪處分獲利為5,500萬元，共計貢獻每股獲利0.6元。

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董事會決議擬發放現金股利每股1.3元，配發率約51％，主要是考量公司穩健經營與保留適當資金投入購船計畫；公司將持續致力提升經營效率，並為股東創造長期穩定的回報。

新興航運表示，今年Q1全球航運市場受到極端氣候、地緣政治衝突、經濟刺激政策及農曆新年因素影響，導致乾散貨市場運費下跌，不過油輪市場（VLCC）相對穩定，受OPEC+產量政策、俄羅斯原油流向變化影響，運費波動較小。

新興航運指出，展望未來，乾散貨市場短期受壓，長期可能反彈，油輪市場受OPEC+產量政策影響較大；中國春節期間需求下降，但3月可能回暖，另俄羅斯原油流向變化仍是市場關鍵變數，因此仍需持續關注極端氣候對全球供應鏈的影響。

正德海運2024全年合併營收為16.54億元，年增23.68％；稅後淨利為5.84億元，年增37.82％；EPS為1.92元。董事會決議擬配發每股0.5元現金股利。

正德海運表示，截至今年2月底，旗下船隊總數達20艘，將視市場需求與二手船舶價格適時建造環保節能船隊及處分老舊或非節能船舶，強化船舶航行全球的航線的執行能力，以因應日趨嚴謹的環保法規，強化集團營運競爭力。

正德海運指出，全球航運業正處於快速變化的轉型關鍵時期，隨著紅海航道的逐步恢復，有望降低運輸成本，緩解供應鏈壓力；非洲市場的崛起，基建投資的加速提供了全新的增長機會；俄烏戰爭可望停戰後帶來的戰後重建和復甦需求商機；日趨嚴謹的環保法規推動下的船舶降速或退役致使散裝運力供給的逐漸減少，及美國的不確定貿易政策、關稅新政等多重因素影響均可能有利於散裝航運市場的成長。