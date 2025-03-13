永慶就是不一樣！集團擴大招募1萬人　2025目標逆勢展200店

▲永慶房屋2025年雙北目標再展10店，3月8日前進臺灣大學校園徵才活動，熱烈招募多元人才。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

「第七波信用管制」實施後房市交易量急轉直下，房仲業首當其衝，已有多家媒體報導房仲業恐興起倒店、離職潮！面對市場衝擊，堅持不炒房的永慶房屋逆勢宣布2025年將在雙北市新展10店、展現品牌的堅韌實力。

永慶房屋人資部協理塗振宏說明，政府打炒房政策逐漸獲得成效，投機買盤已退出市場，確實已有聽說同業開始收店來因應交易量下滑的市場。但由於永慶房屋長期以來以經營首購、換屋等自住的消費者為主，受到的影響有限，加上房價已開始修正，永慶看好房市的長期發展，因此今年目標直營品牌永慶房屋再展10店，全集團目標新展200店以上，全年擴大招募1萬人，搶占市場提前佈局未來！

▲永慶房屋業務工作提供「高底薪、高獎金」的就業條件，業務光是底薪最高可達7萬5，獎金另外計算。

前進臺大校徵 永慶業務多項福利吸引人

永慶房屋持續招募多元人才加入，多場徵才活動正式開跑！3/8(六)首場前進臺灣大學校園徵才活動，熱烈招募業務經紀人員、AI數據分析師、軟體開發工程師等多元人才，現場提供職位諮詢、遊戲互動。其中業務新人更保障前12個月每月五萬收入，還有機會能晉升店長鍛鍊管理能力，歡迎對房地產業有興趣的新鮮人加入。

塗振宏協理分享，永慶房屋用人採用「先投資再訓練」，規劃完善的教育訓練制度，每位新進業務除了有360小時的教育訓練、協助考取證照，也安排專屬師父一對一指導，幫助新人從做中學，提升學習效率，加速融入團隊，且在前12個月保障期過後，第13個月開始每月收入38K起，業務光底薪最高可達75K，獎金另計，透明的升遷制度，讓努力付出能即時反映在收入上。

▲臺大校徵現場，永慶房屋攤位吸引許多學生們停留詢問職缺與福利。

用AI領航房產科技發展 永慶廣招科技人才

以往的房仲業務工作繁雜且耗時，但永慶房屋早在2000年網路剛興起時，就善用科技提升經紀人員作業效率，致力房產科技服務的研發與創新，近幾年AI興起，永慶房屋也運用AI技術取代繁瑣的人工查找過程，開發出各項科技工具，包含「AI智能配對系統」，協助篩選出符合消費者需求的多項物件供其參考，大幅提升經紀人員日常工作效率。

科技工具幫助經紀人員善用時間，更專注在對客戶的服務與溝通，投入時間在行情分析、稅務法規等其他高度專業的服務環節，提供消費者更高效、精準且細膩的服務。而就算是零經驗的業務新人，也能在教育訓練及科技工具的輔助下，快速進步。

永慶致力房產科技服務的研發與創新，不斷擴編數位與資訊團隊，已經突破300人規模，將持續招募優秀數位與資通訊人才，包含AI數據工程師、網站開發等職缺，歡迎各領域的好手加入。

永慶房屋一路從3到月6月都有實體徵才活動，下一場徵才活動為3月22日(六)台北就業服務處主辦的就業博覽會暨青年實習產學見面會，還有3月27日(四)在政治大學的校園徵才活動，歡迎有意投入房仲業、賺取高薪的求職者，可至現場洽詢，或上網搜尋「永慶房屋」。