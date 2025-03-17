雙北首購天堂竟還有「房價凹陷區」　在地：550~750萬買2房

▲淡水新春街的房市指名度高，而且可稱為是「房價凹陷區」。（圖／有巢氏房屋提供）

記者項瀚／台北報導

雙北房價高，新北淡水也被譽為「首購天堂」，而在房價如此親民的行政區中，竟還能再找到CP值超高的「房價凹陷區」。在地房仲表示，新春街以屋齡20~30年的電梯大樓為主力，350~450萬元買套房，550~750萬元買2房。

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雙北房價高漲，新北淡水區由於房價親民，也被稱為雙北「首購天堂」，而在這樣房價親民的地段中，竟還能找到CP值頗高的房價凹陷區，正是新春街商圈，介於淡海新市鎮一期、淡水舊市區中間。

有巢氏房屋淡水摩天加盟店東江長陵表示：「新春街緊鄰淡海新市鎮生活機能最好的一區，也就是新市一路、中山北路一段，該區店家林立，生活機能方面；另外距離淡海舊市區也很近，享捷運紅線交通機能。」

▲新春街緊鄰淡海新市鎮生活機能最好的一區。（圖／有巢氏房屋提供）



江長陵接著表示：「新春街距離大學比較遠，偏向純住宅的氛圍，居住環境佳，且同時商圈內生活機能也不俗，整條街上約有10幾家超商，便利商店、全聯、美聯社應有盡有，此外還具有學區優勢，包括新興國小、正德國中等等。」

交通方面，江長陵表示：「新春街商圈的住戶除了開車、騎車，也相當仰賴公車，路線多達10多條，乘坐10~15分鐘就可以到淡水捷運站轉捷運。」

至於房價，江長陵指出，新春街商圈以屋齡20~30年的電梯大樓為主力，且相當親民，套房每坪約35萬元，總價落在350~450萬元，2房單價則為30萬元出頭，總價約莫在550~750萬元間。

與淡水捷運站商圈比較，江長陵說：「新春街商圈每坪均價便宜了5萬元，CP值高，加上交通方便、生活機能好，吸引許多預算有限的年輕人購入。」

談到整個淡水房市的未來展望，江長陵相當看好，他說：「淡水有3大利多支撐，包括即將完工通車的淡江大橋、淡北快速道路、新市政二期產專區開發，未來淡水交通改善了，就業人口進駐了之後，房價也不可能是現在的水位了。」

▲江長陵表示，淡水房市有3大利多，未來展望看好。（圖／有巢氏房屋提供）

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