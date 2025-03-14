美西破成本價後止跌、歐洲線可能再下探　SCFI今日跌幅加大為8.14%　

▲本周南美線運價跌近兩成。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運市場因美國關稅問題影響貨量年後的增長，美西線運價本周跌破成本價後運價有見到止跌，大型攬貨公司估計歐洲線可能還會下修，今(7)日下午3點上海航運交易所公佈的貨櫃運價指數(SCFI)已連續9周下跌，跌幅自上周的5.21%拉高為8.14%，其中南美線跌幅最高，為-19.69%，其次是歐洲線的-15.17%。

目前美西線多數每大箱(40呎櫃)收1600-1700美元，已經低多數公司的成本價1800美元，目前運價已見到止跌，目前下周並無再跌計畫，歐洲線1600-1800美元運價，因有額外加收吊櫃費300-350美元，估計有可能再跌。有攬貨公司指出，貨量有慢慢上來，運價也已缺乏下跌空間，應該可以逐漸穩住，現在就看4月漲不漲得上去。

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今日SCFI報1319.34點，下跌116.96點，跌幅8.14%，上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價1342美元，下跌240美元，跌幅15.17%；地中海線每箱2295美元，下跌222美元，跌幅9.67%；美西每大箱1965美元，下跌326美元，跌幅14.23%；美東每大箱2977美元，下跌325美元，跌幅10.57%。

波斯灣線每箱運價976美元，下跌1美元，跌幅0.10%；南美線(桑托斯)每箱運價1945美元，下跌477美元，跌幅19.69%；東南亞線(新加坡)每箱運價446美元，上漲7美元，漲幅1.59%。