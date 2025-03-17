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哈日族賞櫻快看！兆豐旅綜險　諾羅住院可理賠

▲▼赴日賞櫻示意照。（圖／業者提供）

▲赴日賞櫻示意照。（圖／業者提供）

記者巫彩蓮／台北報導

日本櫻花季即將來臨，民眾計劃出國賞櫻之際也別忘記保障的重要性。兆豐保險提醒，出發前可先上網投保國外旅綜險分散風險，以兆豐國外旅行綜合保險為例，承保範圍涵蓋實支實付傷害醫療保險、海外突發疾病醫療保險、班機延誤、旅行期間行動電話遭竊、現金竊盜等20項保障，輕鬆為自己打造「賞櫻御守」。

日本向來是國人旅遊的熱門選項，根據兆豐保險統計，113年透過兆豐保險投保國外旅型綜合保險且旅行目的地為日本的投保件數較112年成長2.6倍，隨著日本各地櫻花陸續綻放，預料將再度掀起旅日熱潮。

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目前日本流感雖有趨緩之勢，然諾羅病毒正在悄悄蔓延，稍一不慎可能被病毒感染而需就醫治療，兆豐國外旅行綜合保險承保項目涵蓋海外突發疾病醫療健康保險及不便險，其中海外突發疾病住院醫療保險金最高可達150萬元，如果旅途中因意外受傷而需就醫，實支實付傷害醫療保險金理賠最高可達150萬元。

考量櫻花季遊客眾多，可能使班機延誤，以及現金、行動電話遭竊或信用卡遭盜刷風險提高，因此國外旅行綜合保險專案也提供相關保障，包含：民眾以乘客身分所搭乘之定期航班較預定出發時間延誤4小時以上，被保險人可提出保險理賠申請；旅行期間現金、手機遭竊或是信用卡被盜刷也能申請理賠。

兆豐保險提醒，民眾最晚可在出發前1小時可至兆豐保險網路投保專區(https://ec.cki.com.tw/)完成投保，就能享有保障。除了網路投保優惠，即日起到3月31日止投保指定險種每單保費達888(含)元可參加「蛇來運轉」 抽獎活動就有機會抽中iPhone16；此外，海外旅行期間如有承保範圍問題、保期延長或表單申請需求時，可透過24小時線上智能客服「兆小樂」查詢，即時滿足保戶的各項服務需求。

關鍵字： 旅遊保障兆豐保險出國旅行賞櫻季日本旅遊

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