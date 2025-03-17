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9檔台股ETF明除息　00919爆逾22萬張大量登成交王

▲資本市場示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲資本市場示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

投資人對台股ETF逐利而居，9檔台股ETF即將在明（18）日除息，其中年化分配率最高的群益台灣精選高息（00919）今（17）日再湧上車潮，台股正常盤單日成交量225191張，為連續4個交易日榮登台股ETF成交王寶座。

台股ETF成交量前10名排行
名次 商品 收盤成交量
1 群益台灣精選高息（00919） 225191張
2 元大滬深300正2（00637L） 132074張
3 群益ESG投等債20+（00937B） 76562張
4 國泰永續高股息（00878） 72163張
5 復華台灣科技優息（00929） 66518張
6 富邦恒生國企正2（00665L） 62868張
7 國泰20年美債（00687B） 49584張
8 中信中國50正2（00753L） 48999張
9 期街口布蘭特正2（00715L） 47561張
10 元大台灣價值高息（00940） 38556張

▲資料來源：證交所

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00919基金經理人謝明志表示，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此殖利率是一個很重要的參考指標，無論是季配或月配，其平均年化殖利率越高，一整年領下來的股利也就越多。

謝明志建議，要選擇台股ETF的選股邏輯重視企業的獲利成長率，因為一家公司每股獲利(EPS)持續成長，才能配得出高股利，這樣的公司配息後，還有填息機會，不用過度擔心股價修正風險。台股企業獲利今年仍有15%成長率，預期2Q25台股將在區間格局，靜待大盤落底，後市仍不看淡，遇到大盤大跌時可逢低分批加碼布局。

▲▼16檔ETF除息牽動逾330萬股民投資動向。（圖／ETtoday）

本周有16檔台股ETF除息，其中月配型台新永續高息中小（00936）今日登場，盤中最高價15.61元完成填息，但隨後賣單出籠，終場以下跌0.02元或跌0.13%、每股15.46元作收。

包括00919、大華優利高填息30（00918）等9檔落在18日，季配型00919此次配息0.72元，未隨台股ETF配息縮水風潮起舞，仍維持歷史新高水準，以今日收盤價23.74元估，年化配息率達12.13%，堪稱此波配息模範生。

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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