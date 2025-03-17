2檔月配型台股ETF開獎！00939再配0.05元　4／1除息

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

2檔月配型台股ETF配息開獎！擁有逾22萬受益人的統一台灣高息動能（00939）再配0.05元，為連續第4次配發相同水準；擁有8.5萬股民的月配型台股ETF、群益科技高息成長（00946）日公告第9次配息動向，預定每股配0.025元、為連續3次維持0.025元。

00939與00946今日收盤價各為14.17元與9.47元，兩檔年化配息率皆未達5%。00939預計4月1日除息，3月31日為最後買進日。

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00946預計4月2日除息，最後買進日落在4月1日，這次配息預計4月30日入帳。

財富管理專家表示，近期台股走勢震盪，然AI長線發展趨勢仍為市場所看好，而科技高息主題ETF例如：00946不只能滿足投資人想逢低把握中長期科技成長趨勢的需求，也因其在成份股選擇上同步考量股息配發能力而在市況動盪中能展現較佳的防禦力，故吸引投資大眾目光。

專家進一步指出，先前DeepSeek問世雖一度引發的市場對於科技股評價面與需求面疑慮，然長遠來看，在DeepSeek這類低成本AI模型的助攻下，不僅讓過往資金過於集中特定科技股的情況有所改變，部分資金移轉至先前評價較低、基本面逐步改善，且也同步受惠AI大勢的科技股布局，進而展現落後補漲行情。