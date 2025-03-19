日央貨幣政策按兵不動　日圓匯率淡定

▲日圓示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

日本央行今（19）日貨幣政策會議上決定維持政策利率，將無擔保隔夜拆借利率誘導目標維持在0.5%左右。日圓兌美元匯價波動不大，今天早上報價在149.17至149.64之間表現，台灣時間接近11點半在149.42。

日本《共同社》近中午發布消息，此次日本央行決議考量美國總統川普政府加徵關稅以及對象國的報復性關稅，世界經濟減速憂慮加劇，央行將研判這對國內經濟和物價的影響。

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另外，日本央行行長植田和男將在今天下午舉行記者會，說明決策理由。

日本央行目前堅持若經濟和物價符合預期則提高政策利率的方針。在2025年春季勞資談判（春鬥）中，以大企業為中心漲薪幅度呈現與上年一樣的高水平，這是推動利率上調的因素。然而，如果川普政府的加徵關稅對象不僅限於啟動25%關稅的鋼鐵和鋁，擴大到汽車等領域，那麼國內基礎產業將遭到重創，日本央行將優先關注互相採取的關稅措施走向。

日本央行1月將政策利率從大約0.25%提高到0.5%左右，此次按兵不動符合市場預期，經濟學家多推估日央調整貨幣政策時間點落在今年4月或5月。

Meiji Yasuda研究所經濟學家Yuichi Kodam認為，如果通膨持續維持在高水位，且薪資成長足以支撐高消費，日本央行第2季仍有空間採取緊縮措施。