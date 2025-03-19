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華碩AI POD搭載輝達GB300 NVL72於GTC首亮相　宣布斬獲關鍵訂單

▲▼華碩AI POD搭載NVIDIA GB300 NVL72。（圖／華碩提供）

▲華碩AI POD搭載NVIDIA GB300 NVL72。（圖／華碩提供）

記者高兆麟／綜合報導

華碩於NVIDIA GTC大會大會推出搭載GB300 NVL72全新平台的ASUS AI POD，同時宣布已獲得關鍵訂單。華碩也於大會中展示一系列搭載Blackwell和HGX的AI及GPU伺服器，包括企業適用的最新NVIDIA Blackwell Ultra GPU、NVIDIA B300 NVL16、NVIDIA DGX B200 NVL8和HGX H200系列伺服器，及支持NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition的MGX架構伺服器。同時為加速AI開發者與研究人員進行原型設計和AI推論，華碩也推出超小型桌面級AI超級電腦ASUS Ascent GX10。

華碩致力於推動AI技術普及，透過整合NVIDIA AI Enterprise軟體平台與NVIDIA Omniverse平台，為企業客戶提供完整的AI基礎架構解決方案，同時推出個人適用的超級電腦，加速AI技術研發與產品上市進程。

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ASUS AI POD整合NVIDIA GB300 NVL72伺服器平台的強大效能，提供卓越的處理運算能力，助企業輕鬆應對AI領域的高強度挑戰。GB300 NVL72採用最新的NVIDIA Blackwell Ultra，憑藉最佳化運算、擴增記憶體及高效能網路連線，發揮突破性效能，引領AI走向新紀元。產品採用機架規模設計，配備72個NVIDIA Blackwell Ultra GPU和36個Grace CPU，顯著提升AI每秒浮點運算次數(FLOP)，並提供最高每機架40 TB 的高速記憶體配置。ASUS AI POD更整合NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand和Spectrum-X Ethernet網路平台，搭載易於維護的SXM7與SOCAMM模組、採用100%液冷設計，並支援兆級參數LLM推論和訓練。

華碩已具備NVIDIA GB200 NVL72架構的資料中心建置經驗，為了降低資料訓練和推論延遲，華碩於GTC中進一步展示了ASUS RS501A-E12-RS12U。這款強大的SDS伺服器能有效強化NVIDIA GB200 NVL72的運算效能，並實現軟體定義儲存架構的最高計算效率。從硬體到雲端應用，華碩涵蓋架構設計、先進的冷卻解決方案、機架安裝、大規模驗證/部署和AI平台，以豐富全面的專業知識，賦予客戶實現打造卓越的AI基礎設施，更能加速上市時間。

NVIDIA GPU產品副總裁Kaustubh Sanghani表示：「NVIDIA正與華碩攜手推動資料中心的下一波技術創新，華碩以領先業界的伺服器結合Blackwell Ultra平台，將加速訓練及推論，有助於企業在AI推論和AI代理等領域中，發掘新的可能性。」

華碩於GTC展示一系列支援NVIDIA AI Enterprise和Omniverse平台應用的NVIDIA認證伺服器，能無縫處理資料和計算，提升生成式AI應用程式之服務效能。ASUS 10U ESC NB8-E11配備了NVIDIA Blackwell HGX B200 8-GPU，提供無與倫比的AI性能。其中，ASUS XA NB3I-E12搭載HGX B300 NVL16，具備更高的AI每秒浮點運算次數、配備2.3TB HBM3e記憶體，並整合NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand和Spectrum-X Ethernet網路平台，其Blackwell Ultra可為AI推論、AI代理及視訊推論應用提供突破性效能，滿足各類資料中心不斷演進的需求。

華碩物聯網(ASUS IoT)亦於GTC展示先進的邊緣AI運算能力，強調在AI推論的卓越表現。ASUS IoT PE2100N邊緣AI電腦，採用NVIDIA Jetson AGX Orin和NVIDIA JetPack SDK，提供高達275 TOPS的運算效能，適合生成式AI、視覺語言模型(VLM)和大型語言模型(LLM)應用，可透過自然語言與影片/影像互動，以進行事件識別或物體偵測。具備低功耗設計和支援可選的4G/5G及Out-of-Band技術，適合智慧城市、機器人和車載應用解決方案。 

關鍵字： 華碩

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