運價偏低　業界龍頭MSC未來五周取消跨太平洋航線6個航次

▲地中海航運未來五周取消跨太平洋航線6個航次。（圖／翻攝自MSC官網）

記者張佩芬／台北報導

在貨櫃船運市場市佔率高達兩成，位居業界龍頭的地中海航運(MSC)，由於近期市場運價低迷，在官網發佈通知，第14周(本周)到18周取消跨太平洋航線6個航次。MSC因為營運規模太大，原與馬士基航運合組的2M聯盟在今年2月拆夥，已展開單獨營運。

業界高階分析，MSC營運規模最大，如果市場運價過低，面臨的虧損也會比其他船公司高，該公司現在單獨經營，營運調度靈活性特別高，今年2月就因歐洲線運價偏低，開始將公司1.92-2.43萬箱(20呎櫃)超大型貨櫃船調離遠東-北歐航線，轉移至遠東-地中海及亞洲-西非航線，亞歐線則改以平均運力1.47萬箱的新巴拿馬型船航行。

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該公司這次在太平洋航線的減倉計畫包括：

第14周取消連接遠東至加拿大魯珀特王子港、溫哥華及美國西雅圖/塔科馬的Chinook航線的UK514A航次。

第17周取消亞洲至美國西海岸的Pearl航線的GQ517N航次、Orient航線的GO517N航次，以及亞洲至美國東海岸的America航線的GU517W航次、Lone Star航線的GN517E航次。

第18周取消亞洲至美國東海岸的Empire航線的GE518E航次。

根據德魯里公布的最新統計，貨櫃船公司在第14-18周，包括跨太平洋、跨大西洋、亞洲至北歐以及地中海航線原計劃執行的713個航次中，已有68個被取消，取消率高達10%，但不知是否包括MSC的6班。

德魯里上周四(27日)公布度貨櫃運價綜合指數(WCI)下跌4%，至每大箱運價2168美元，比2021年9月的疫情期間高峰10377美元低79%，是2024年1月以來的最低水準，但是比疫情前的2019年平均1420美元高出53%。

雖然德魯里預計未來幾周運價將略有下降，但多數貨櫃船公司已經在今(1)日將美西線運價自每大箱1500-1600，調升到2300-2600美元，美東自2500調升到3300-3500美元，不過馬士基未調漲，預計4月中才會加價400美元，MSC與一家屬於聯盟船亞洲籍船公司則是針對大客戶與超大客戶暫時凍漲半個月，針對這樣狀況，有歐洲籍船公司已經報請總公司裁示要不要跟進或是降低運價調幅。