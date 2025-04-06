32%關稅網路文一堆「現實沒人在乎」還在爽玩！網笑：等周一就知道

▲川普宣布對等關稅，針對台灣課徵32%關稅。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

為了導正貿易逆差，美國總統川普日前宣布對等關稅制度，為全球經濟投下震撼彈，台灣更將面臨32%重稅，比南韓的25%、日本的25%還高，引起熱論，不過有網友表示，網路上明明有很多討論，但現實生活中根本沒有人在意。對此，網友笑喊，「星期一你就知道了」、「明天早上股市大崩就有感了」。

有網友在PTT發文，「現實生活沒人在乎關稅」，自從川普宣布對等關稅制度，網路上有許多討論文章，但現實生活中，大家都在討論媽祖遶境、行車糾紛、台灣祭等等，「根本沒人在乎關稅戰和股市」。

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也有網友分享，家族聚餐討論到關稅，親戚A說「32%應該只有電子業受影響」，親戚B說「政府應該會去談判降我國關稅啦，影響不會那麼大」，親戚C說「中國不是被課更多嗎？日韓也被課，應該沒那麼嚴重啦」。這番話讓他很傻眼，「好像32%的威力周一才會來欸，台灣人是不是太慢熱了」。

貼文曝光，網友表示，等到周一開盤才是真正的開始，「等到禮拜一他們就知道了」、「讓子彈飛一會兒」、「因為周一還沒到，股市還沒反應」、「放假中啦，出國比較重要」、「不要緊張，下禮拜一才正要開始精彩」、「星期一開盤就知道了」、「這巴掌還沒打到，還沒痛到當然不知道」、「等股票跌就很有感了」、「最大重點不是32%，是主要對手關稅比你少快1成」。

川普正式掀牌對等關稅新制，由於美國長年遭受不公平貿易對待，新關稅措施旨在保護美國製造業、降低貿易逆差，吸引企業回流美國。其中，出乎各界意料，台灣被計算出未來要課徵32%的對等關稅，高過主要競爭對手南韓的25%、日本的25%。

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