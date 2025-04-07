慧洋自結3月每股稅前獲利轉盈　擬配發現金股利4.5元、殖利率7.1%

▲慧洋海運擬配發現金股利4.5元，配發率為55.7%，現金殖利率則為7.1%。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

慧洋-KY(2637)今(7)日傍晚公告3月合併營收為新台幣12.78億元，自結每股稅前盈餘為0.04元，與2月相較轉虧為盈；另今日董事會通過擬配發現金股利4.5元，落實獲利回饋股東的配息政策，以2024全年獲利8.08元計，配發率為55.7%，現金殖利率則為7.1%。

慧洋表示，受惠2月下旬散裝運價指數逐步回升，加上南美穀物收成旺季將至，挹注3月營業利益為1.49億元，營業利益率已由-8%回升至12%，稅前盈餘則為26,876仟元，自結每股稅前盈餘為0.04元，較2月轉虧為盈，累計第一季營收為35.10億元，營業利益為2.00億元，稅前虧損為1.71億元，自結每股稅前虧損為0.23元。

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該公司指出，目前全球政治局勢與貿易經濟處於高度不穩定狀態，在烏俄戰爭的部分，日前美、俄、烏三國已針對黑海商業航運安全達成初步協議，已可見停戰曙光，戰後重建需求可望進一步推升原物料運輸貿易；而美國政府祭出之關稅政策，由於美國並非散裝原物料主要進口國，因此影響尚不明朗。

慧洋於今日召開董事會，並於會上通過2024年股利政策，為持續創造穩定投資價值，擬配發現金股利4.5元，落實獲利回饋股東之配息政策，以2024全年獲利8.08元計，配發率為55.7%，現金殖利率則為7.1%。

展望2025，慧洋仍維持審慎樂觀態度，由於今明兩年散裝新造船數量仍偏低，供需平衡將有利於市場的健康發展，而慧洋今日董事會亦通過處分兩艘舊船，分別為一艘超級極限型及一艘輕便型，處分損益將按實際交船時程認列，適時的汰換老舊船舶將有助於維持船隊運力在最佳狀態。