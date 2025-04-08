六福村免費玩　集團向7.3萬人豪發股東會紀念品

▲六福（2705）股東會紀念品送出六福村門票。（圖／六福村提供）



記者廖婕妤／台北報導

六福（2705）今年股東會將於6／3召開，地點在六福莊生態度假旅館非洲廳，今公告股東會紀念品是「六福村主題樂園門票乙張（六福村水樂園不適用）」，價值超過千元，由於已過了最後買進日，因此僅有7.3萬股民才可享有此優惠。

六福去年合併營收為23.24億元，年增5％；稅後淨利為0.89億元，EPS為0.46元，正式轉虧為盈，終結8年來虧損。

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六福旅遊集團總裁賴振融表示，六福萬怡酒店發揮四鐵共構交通優勢，成功掌握展會、演唱會、運動賽事等商機；集團積極進行資產活化，六福酒店式商辦大樓按計畫興建及招商，將於明年完工，目前已有多家外商及知名企業探詢，表達承租意願，目前已在評估中。

賴振融指出，關西六福莊主打動物園飯店，以獨有的生態體驗強化親子客黏著度，去年開幕的「非洲探險島」成功帶動住房率；關西六福莊二期也已開始規劃，將以奢華住宿並緊鄰動物的叢林概念，打造無可取代的旅遊體驗。

此外，六福淺山農場未來將成為六福永續基地的示範點，除已取得有機作物認證，農場中不時有保育類動物穿山甲、大冠鷲、黃嘴角鴞等台灣特有種現蹤，更引水成功復育出螢火蟲生態區，以低度開發並結合在地生態、環境教育及食農體驗，結合飯店營運、動物照護讓生態與農業共生共榮，發揮最大永續價值。