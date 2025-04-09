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對陸徵收104%關稅！美國人買i16 Pro「恐破7萬元」價格翻倍

▲▼Apple,蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

▲游庭皓指出，iPhone價格將上漲。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

川普祭出對等關稅今（9）日起生效，台灣被課徵32％、中國更是高達104％稅率，財經作家游庭皓試算，美國進口中國的手機、電腦、電池、玩具、車組件，售價將翻一倍，其中最受衝擊的就是iPhone，預估iPhone 16 Pro價格飆漲到2200美元（約新台幣7萬2611元）。

財經作家游庭皓在粉專「游庭皓的財經皓角」發文，川普將中國商品再加50%關稅，中國輸美貨物關稅稅率已攀升到104%；中國輸美產品包括手機、電腦、電池、玩具、車組件，其中最受衝擊的是iPhone，如今仍有85%的iPhone，在中國組裝後運入美國。

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游庭皓分析，iPhone 16 Pro售價將從1100美元（3萬6290元），翻倍至2200美元，「芬太尼越來越不值錢，以後從墨西哥走私便宜iPhone更有賺頭」。

貼文曝光，網友笑喊，「第一次看到拿刀戳自己的白癡」、「沒想到這招可以禁掉毒品」、「還好啦，美國人收入不止台灣2倍，才2200還是能買」、「美國會出現代購業務」、「iPhone應該會豁免，上次中美貿易戰也沒針對Apple」、「以後從美國邊境走私各種電器會更好賺的感覺」。

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普對等關稅，在今日正式生效。（圖／路透）

川普認為美國有足夠勞動力和資源，可在國內自行生產智慧手機，不過投行尼達姆（Needham）分析師馬丁（Laura Martin）卻對此持相反立場，她在CNBC的The Exchange節目中直言，川普的想法「完全不切實際」，因為蘋果若將主打產品搬回美國製造，成本將會大幅暴漲。

根據韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）估算，美國製造一支iPhone的成本將高達3500美元。馬丁也警告，蘋果若將成本壓力轉嫁給消費者，恐將導致通貨膨脹升溫，而且蘋果的供應鏈遍布中國、印度和越南，若要完全轉移回美國，至少要耗費數年時間，幾乎不可能。

關鍵字： iPhone中美貿易戰關稅蘋果價格

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