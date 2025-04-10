餐飲股營收／八方雲集寫最強3月　全家餐飲Q1創同期新高

▲八方雲集。（圖／八方雲集提供）



記者廖婕妤／台北報導

餐飲股公告3月營收，八方雲集（2753）單月成長近16％寫下單月新高，全家餐飲（7708）首季成長近15％創同期新高，乾杯（1269）受惠外販業務，單月及首季寫同期次高，築間（7723）則因門市改裝及營業時間縮減，影響營收表現。

八方雲集（2753）3月合併營收為7.58億元，月增7.8％、年增15.9％，寫下單月新高；累計今年Q1合併營收為21.77億元，年增12.97％，寫同期新高。主要是透過梁師傅排骨麵新品推出，帶動更多元的銷售組合，增加消費者餐食選購品項的靈活度，並且持續進行汰弱留強的品牌展店策略。

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針對川普關稅政策，八方雲集表示，以目前觀察來看，對於集團的影響有限，會持續關注未來新實施關稅可能引發的通膨問題，密切觀察美國經濟情勢變化，做好各種應變準備，目前一切仍根據集團在美國發展節奏穩健推進。展望Q2仍會有新商品推出計畫，並加強數位整合的行銷力道，持續帶動各品牌成長動能。

全家餐飲（7708）3月合併營收為2.12億元，年增12.53％；累計今年Q1合併營收為6.46億元，年增14.76％。主要受惠於既存店單店營收成長，各品牌掌握時令和節日商機，積極推出超值優惠套餐和新餐點搶市，推升3月合併營收創歷史同期新高。

展望4月，全家餐飲指出，面對市場環境波動，持續聚焦日常個人食餐飲組合經營定位，提供優質的餐點和服務，旗下各大品牌把握兒童節、清明連假商機，也將預備搶攻母親節旺季，推出特色行銷活動，皆可望驅動營收成長動能。

乾杯（1269）3月合併營收為3.54億元，年減2.53%；累計Q1合併營收為11.5億元，年增0.07％，均寫下同期次高。台灣餐飲事業表現持穩，惟受到台中新光三越氣爆事件影響，部分店舖暫停營運，且中國事業縮編影響，實際營運店舖年減逾1成，然而得益於外販業務成長貢獻，挹注3月營收。

展望後市，乾杯指出，為實現穩健的成長和發展，今年展店以台灣開展10家新店，並開設新品牌增強市占率為目標；4月黑毛屋即將於台北南港LaLaport開幕，預期將受益於新商場開幕所吸引的熱絡人潮，有望帶來顯著的營收貢獻。

築間（7723）3月合併營收為4.06億元，年減12.33%；累計今年Q1合併營收為13.40億元，年減8.52%。主要受到門市改裝及營業時間縮減影響，然4月已推出新鍋物品牌「芡芳石頭火鍋」，目標上半年開出10間門市，以期在母親節、畢業季等聚餐需求帶動下，營收可望逐步穩健。

築間表示，將持續優化營收結構，並集中在平價品牌的門市拓展，以符合消費者的 消費期望，提高來客數與翻桌率，進一步推動集團營收成長，將持續深耕台灣市場，提高品牌市占率，並靈活調整新舊品牌的營運發展，推動街邊店與百貨商場的布局，放大品牌群聚效應。