美對陸製船收費！法人：陽明、萬海受影響小　投資評等「持有」

▲萬海航運大陸建造船舶均未配在美國線。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

美國貿易代表辦公室(USTR)17日公布的對中國大陸製造船舶額收取的港口費，有縮小收取範圍，有法人今(18)日出報告指出，陽明(2609)、萬海(2615)受影響最小，給持有投資評等。陽明是有5艘租用的陸製船配置在美國線，但會設法調哩，萬海有在大陸建造的船舶，但均未配置在美國線。

法人指出，美國對中國船商及船東之收費標準，2025/10/14日起$50美元/噸，2026/4/17日起$80/噸，2027/4/17日起$110/噸，2028/4/17日起$140/噸。以上費用每年每船最多收取五次。

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非中國船商但使用中國船舶之收費標準，2025/10/14日起$18/噸或$120/貨櫃，2026/4/17日起$23/噸或$153/貨櫃，2027/4/17日起$28/噸或$195/貨櫃，2028/4/17日起$33/噸或$250/貨櫃。以上費用每年每船最多收取五次。

如果以上採用中國製船舶的非中國船商能出示三年內將交付的美國造船訂單，則可暫停支付等噸位的費用，並且在交付後減免此費用。

由美國向外出口之煤炭及穀物等大宗商品可豁免收費。

前次USTR公布收費標準後收到大量反對意見，因此本次調整後無論收費標準或費用都下降許多，主要差異為收費改為採取漸進式、收費對象改為僅限定於靠港美國的船舶。

收費對象由船公司的陸製船(MIC)船隻比重改為靠港MIC船隻計費，船公司可透過航線調度來減少衝擊，對美國線供需及運價影響會較前次方案小。

該家法人對陽明(2609)及萬海(2615)之投資評等均為持有，目標價分別為73元及87元。

不過別家法人指出，昨日公布的收費辦法有些內容還需釐清，長榮(2603)因為所屬海洋聯盟陸製船多，如何降低影響有待觀察。