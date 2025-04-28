川普關稅戰　陽明：貨量不可能被美國製造取代

▲陽明海運。（圖／港務公司提供）

記者廖婕妤／台北報導

川普關稅戰影響海運市場，陽明海運（2609）總經理白崑榮指出，美國一年從亞洲進口約2300萬TEU貨量，這些貨量不可能被美國製造取代，除非美國經濟狀況惡化造成購買力下降，不然貨品未來繼續出貨機率大，長期來看也沒有那麼悲觀，畢竟全世界貿易、生產分工還是存在。

陽明總經理白崑榮表示，川普每天都在變，還是要從供應鏈來看，美國到底買不買，美國一年從亞洲買2200萬TEU至2300萬TEU，除非說經濟有大狀況，不然他不可能不消費，美國如果繼續要進口，這些貨量不可能被美國製造取代；亞洲製造的生產鏈和供應鏈，能不能被中美洲或其他國家取代，應該也是不可能，所以這是時間早晚問題，只能繼續去觀察，生產鏈要被取代長期上會有影響，但是短期內不認為會有太多的影響。

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白崑榮指出，關稅必須去觀察影響，短期影響很大，就消費品來觀察幾個關鍵指標，到底庫存會差到多少，先前庫存維持在算合理的水位，就繼續觀察，除非美國整個需求下降，基本上跟亞洲購買、亞洲製造這件事情不會有太大的改變；長期來看沒有那麼悲觀才對，因為畢竟全世界貿易還是要存在的，生產分工還是要存在。

長榮總經理吳光輝則指出，現階段情況類似於紅海危機、疫情初期狀況，不確定因素下貨量減少，但後面狀況如何、艙位會有什麼變化，都需要繼續觀察。