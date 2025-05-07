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台船首季虧損拉高到8.32億元　主因預列接造萬海船隻可能的虧損

▲右起台船董事長黃正弘與總經理蔡坤宗在媒體見面會上。（圖／記者張佩芬攝）

▲台船董事長黃正弘(右)與總經理蔡坤宗(左)承擔起振興台船的重任。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台船(2208)今年第一季合併營收39.10億元，營業利益-12.57億元，稅前淨損8.26億元，本期歸屬於母公司業主淨損8.32億，較去年的-3.41億元增加144%，EPS-0.65元。公司高階指出，台船因缺乏產業供應鏈，造船成本較中、日、韓高出15%-25%，今年1月簽約承造萬海航運12艘8000箱(20呎櫃)貨櫃船，根據保守原則預列了約6億元的可能虧損。

台船前董事長鄭文隆在去年年中就曾指出，台灣缺乏造船產業供應鏈，不像中國、韓國那樣有政府傾全力支持，貨櫃船建造成本較中、日、韓高出15-20%、散裝船高出20-25%，期盼政府儘快伸出援手，解決鋼板、融資與稅賦等問題。

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台船高階指出，去年與今年接造的萬海與中國航運船隻，估計都是貼錢接單，如果不接，公司塢位空在那，2800名員工加上外包商近5千人生計都有困難，因近兩年船價有明顯上漲，接造的虧損比例，貨櫃船從約15%降到5%以下，散裝船從20%降到10%到5%之間。目前在塢位已經排到2030年情況下，後續無法獲利的船隻將拒絕接單。

另公司將努力設法提高工作績效，降低營運成本，希望未來幾年能有回沖利益，不過這次台幣大幅升值對公司影響不小，期盼後續幣值能見到回貶。

對於近期有關潛艦「海鯤號」的各種傳聞，公司表示國防部已經回應，公司不再發表意見，後續發展「敬請期待」。

關鍵字： 台船虧損拉高預列萬海船隻可能的虧損

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