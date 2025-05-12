新興航運首季EPS0.02元　法人估後市會好轉但難有去年榮景

▲新興航運首季獲利減逾96%。（圖／新興提供）

記者張佩芬／台北報導

新興航運(2605)於今(12)公布第一季營收9.46億元，歸屬母公司淨利1300萬元，年減96.32%，EPS0.02元。法人估散裝船運後市會好轉，但很難有去年榮景。

新興指出，今年第一季全球乾散貨與原油運輸市場受多重因素影響，主要船型租金水準普遍較去年同期與上季下滑。巴拿馬系列的卡薩姆型 (Kamsarmax)船型方面，南美穀物出口延後、美國糧食出貨保守，加上中國港口煤炭庫存維持高檔，進口需求受壓，導致市場運力調配緊縮，租金走弱。

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海岬型市場則受到澳洲西部颶風與巴西雨季影響裝船作業，同時中國鋼廠配合春前後執行限產與去庫政策，整體鐵礦石進口放緩。根據中國鋼鐵工業協會公告，2025年鋼鐵減產措施已啟動，對海岬型需求構成壓力。

超大型鐵礦砂船(VLOC)市場延續類似趨勢，巴西鐵礦石出口受到天候及基礎設施施工影響，加上中國進口需求未見明顯增溫，致使長航程運力調整。

超大型油輪(VLCC)部分，國際原油貿易維持穩定格局，中東與美國原油對亞洲出口穩健。市場供需相對平衡，但仍受整體經濟不確定性與船舶新交付進度影響。

整體而言，2025年第一季市場呈現季節性與宏觀因素交錯的調整態勢，新興航運各型船舶運

營穩健，將持續密切關注市場變化與調整船隊部署策略，以因應未來可能之運價波動。

由於新興高層採取保守策略，對於今年後市發展未做分析，但法人指出，今年西非礦產生產量提高，俄烏戰爭有望結束，下半年是散裝船運傳統旺季，後市發展可望好轉，但估計難有去年榮景。