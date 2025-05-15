世博會透過逾10萬份問券積極改善應對　將增設遮陽棚迎接暑假旺季

▲夜晚的Tech World館被形容如寶山般靜靜矗立。（圖／讀者提供）

記者張佩芬／綜合報導

大阪關西世博會在本月13日開幕滿一個月，主辦單位日本國際博覽會協會在4月13日至4月30日期間，針對102,720名訪客進行問卷調查，根據各項建議做出積極改善應對，對於即將面對的暑假旺季，考慮天氣炎熱，將加強防曬設施，增設遮陽棚，我國玉山數位科技株式會社設立的「TECH WORLD館」，也準備為排隊訪客搭設遮陽棚。

開幕當日因為人潮高峰，東出入口曾出現1.5小時等待時間，大會隨後增設基地台、提供QR碼掃描專屬Wi-Fi、推廣事前準備(列印或截圖QR碼)，縮短入場時間。退場時動線壅塞，東出入口與地鐵夢洲站出現瓶頸，主辦單位與大阪地鐵合作優化人流引導。

[廣告]請繼續往下閱讀...

遇到風雨造成無遮蔽處濕滑，大會加強雨具販售與雨天避雨點資訊提示。對於館內預約與排隊資訊不清問題，透過官網與APP公布即時/預測人流與營業資訊，推出「無預約也能享受」館區地圖，並改善排隊系統與現場動線。

▲找到大屋根第29號地址就是Tech World館了。（圖／讀者提供）

另有關場內導引資訊不清，廁所、現金支付限制，大型行李限制等資訊不足問題，大會強化紙本與數位地圖，增設指示牌(70處)，公開廁所、給水點、瓶子洗淨機的詳細分布圖。

訪客提出的工作人員知識落差大，有些員工無法回答基礎問題，大會彙整常見問題並強化內部教育。其他具體改善實例包括手機充電數量不足，從400台行動電源擴充到1940台。

廁所衛生紙、異物導致馬桶堵塞，除了以提示貼紙提醒勿丟異物，廢除部分手紙設置、增設垃圾桶與清潔人員。

▲女生廁所的鏡子，展現日本小而美的空間利用。（圖／記者張佩芬攝）

日本共同網昨(14)日報導，世博會開幕一個月，門票銷量總計約1137.6萬張，達到目標數的近一半，第一個月訪遊客數約為261.3萬人次，還不到六個月展期中預估的2820萬人次的一成，增加速度緩慢。對此曾經擔任上海世博會台灣館副館長，現任「TECH WORLD館」館長邱揮立指出，上海世博會初期人潮也是不多，但在暑假與秋天人潮衝高，目前大阪每周入場人數也是逐步加高。

大阪世博會是以達到目標2820萬人次為目標，其中海外旅客估約350萬人，占一成四，門票銷售目標為2300萬張，估計達到八成的1800萬張左右大致可實現盈餘。共同網報導指出，開幕一個月門票銷量總計約1137.6萬張，達到門票銷售目標的近一半。

▲大屋根迴廊遮雨遮陽，是訪客舒適的休息空間。（圖／記者張佩芬攝）

調查中訪客反應孩童參觀後現出「全球視野」與社會責任意識，教育意義明確；工作人員親切、專業，垃圾分類徹底，讓日本本國訪客感到感動與自豪；公共設施如廁所、休息區與給水站豐富且便利；交通順暢、市內移動便利。