ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

世博會透過逾10萬份問券積極改善應對　將增設遮陽棚迎接暑假旺季

▲夜晚的Tech World館被形容如寶山般靜靜矗立。（圖／讀者提供）

▲夜晚的Tech World館被形容如寶山般靜靜矗立。（圖／讀者提供）

記者張佩芬／綜合報導

大阪關西世博會在本月13日開幕滿一個月，主辦單位日本國際博覽會協會在4月13日至4月30日期間，針對102,720名訪客進行問卷調查，根據各項建議做出積極改善應對，對於即將面對的暑假旺季，考慮天氣炎熱，將加強防曬設施，增設遮陽棚，我國玉山數位科技株式會社設立的「TECH WORLD館」，也準備為排隊訪客搭設遮陽棚。

開幕當日因為人潮高峰，東出入口曾出現1.5小時等待時間，大會隨後增設基地台、提供QR碼掃描專屬Wi-Fi、推廣事前準備(列印或截圖QR碼)，縮短入場時間。退場時動線壅塞，東出入口與地鐵夢洲站出現瓶頸，主辦單位與大阪地鐵合作優化人流引導。

[廣告]請繼續往下閱讀...

遇到風雨造成無遮蔽處濕滑，大會加強雨具販售與雨天避雨點資訊提示。對於館內預約與排隊資訊不清問題，透過官網與APP公布即時/預測人流與營業資訊，推出「無預約也能享受」館區地圖，並改善排隊系統與現場動線。

▲找到大屋根第29號地址就是Tech World館了。（圖／讀者提供）

▲找到大屋根第29號地址就是Tech World館了。（圖／讀者提供）

另有關場內導引資訊不清，廁所、現金支付限制，大型行李限制等資訊不足問題，大會強化紙本與數位地圖，增設指示牌(70處)，公開廁所、給水點、瓶子洗淨機的詳細分布圖。

訪客提出的工作人員知識落差大，有些員工無法回答基礎問題，大會彙整常見問題並強化內部教育。其他具體改善實例包括手機充電數量不足，從400台行動電源擴充到1940台。

廁所衛生紙、異物導致馬桶堵塞，除了以提示貼紙提醒勿丟異物，廢除部分手紙設置、增設垃圾桶與清潔人員。

▲女生廁所的鏡子，展現日本小而美的空間設計。（圖／記者張佩芬攝）

▲女生廁所的鏡子，展現日本小而美的空間利用。（圖／記者張佩芬攝）

日本共同網昨(14)日報導，世博會開幕一個月，門票銷量總計約1137.6萬張，達到目標數的近一半，第一個月訪遊客數約為261.3萬人次，還不到六個月展期中預估的2820萬人次的一成，增加速度緩慢。對此曾經擔任上海世博會台灣館副館長，現任「TECH WORLD館」館長邱揮立指出，上海世博會初期人潮也是不多，但在暑假與秋天人潮衝高，目前大阪每周入場人數也是逐步加高。

大阪世博會是以達到目標2820萬人次為目標，其中海外旅客估約350萬人，占一成四，門票銷售目標為2300萬張，估計達到八成的1800萬張左右大致可實現盈餘。共同網報導指出，開幕一個月門票銷量總計約1137.6萬張，達到門票銷售目標的近一半。

▲大屋根迴廊遮雨遮陽，是訪客舒適的休息空間。（圖／記者張佩芬攝）

▲大屋根迴廊遮雨遮陽，是訪客舒適的休息空間。（圖／記者張佩芬攝）

調查中訪客反應孩童參觀後現出「全球視野」與社會責任意識，教育意義明確；工作人員親切、專業，垃圾分類徹底，讓日本本國訪客感到感動與自豪；公共設施如廁所、休息區與給水站豐富且便利；交通順暢、市內移動便利。

關鍵字： 世博會10萬份問券改善應對增設遮陽棚暑假旺季

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

推薦閱讀

ETF今年第4檔下市！　00718B確定6／18終止買賣

ETF今年第4檔下市！　00718B確定6／18終止買賣

今年第4檔ETF下市確定了！櫃買中心公告，「富邦中國政策金融債券ETF（00718B）」，將於6月18日起終止櫃檯買賣。

2025-05-14 18:37
0050確認1拆4！ 　6／18後可便宜買

0050確認1拆4！ 　6／18後可便宜買

台灣史上規模最大的ETF分割作業將啟動，今(5/14)元大投信公告確認分割比例1拆4，6月10為分割前最後交易日，6月11日至6月17日暫停交易，6月18日恢復交易。

2025-05-14 18:27
不等台積電上千元！　中環賣470張持股套現4.53億元

不等台積電上千元！　中環賣470張持股套現4.53億元

權值股王台積電（2330）今（14）日在季配息拉高到5元、AI客戶輝達（NVIDIA）接到中東大單等消息激勵下股價開高走高，終場以每股999元作收，市場預期明（15）日再戰千元大關。不過中環（2323）傍晚公告賣台積電470張股票，套現逾4.53億元。

2025-05-14 18:12
前股王宏達電賣北北投17筆土地給和碩　估每股挹注4.67元

前股王宏達電賣北北投17筆土地給和碩　估每股挹注4.67元

前股王宏達電 （2498）今（14）日公告，將處分桃園及新北共計 17 筆土地，桃園 6 筆建案，總交易金額為 56.38億元，扣除持有成本與稅費後，預計處分利益為39億元。法人推估最快第3季完成認列，挹注每股4.67元。

2025-05-14 17:34
外資買超台股447億元刷今年第2！中信金買最多　航海王入列前十

外資買超台股447億元刷今年第2！中信金買最多　航海王入列前十

AI類股帶頭攻堅下，今（14）日台股開高走高，終場勁揚452.73點，以21782.87點作，突破季線21329點反壓，日線連4紅，外資再度買超447.15億元，連續9個交易日買超，台積電（2330）每股配息由4.5元調高至5元，今日強勢領軍上攻，終場收在999元，再次挑戰千元關卡，外資順勢加碼1萬7528張，居外資買超第4名個股，外資連續四天站在買方。

2025-05-14 16:51
中信金60萬股東注意！紀念品「可調光檯燈」開領　新增1貼心服務

中信金60萬股東注意！紀念品「可調光檯燈」開領　新增1貼心服務

中信金（2891）60萬股東注意！今（2025）年的股東會紀念品「護眼愛地球可調光檯燈」正式開放領取，至6月6日前可至徵求人徵求場所領取，此次同樣零股也可以領，中信金更增加一個貼心服務，在徵求時間過後至股東會召開期間，也就是6月9日至6月13日，另闢銀行16個據點也都可以前往領取。

2025-05-14 14:07
廣達Q1每股大賺5.06元　 AI伺服器營收佔比上調至7成

廣達Q1每股大賺5.06元　 AI伺服器營收佔比上調至7成

廣達（2382）今（14）日公布第1季季報，受惠AI伺服器業務快速成長，第1季稅後純益達 194.98 億元，年增超過 6 成，寫下新高紀錄，每股純益 5.06 元，廣達預期第2季的AI伺服器營收占整體伺服器比重將從60%上調至70%，全年維持3位數成長目標不變。

2025-05-14 17:18
長榮飆245元新天價！2因素股價嗨　法人：留意獲利了結賣壓

長榮飆245元新天價！2因素股價嗨　法人：留意獲利了結賣壓

長榮海運（2603）第1季繳出亮麗財報，加上中美關稅戰暫休兵，帶動今（14）日開高震盪，盤中一度攻高到245元，創歷史新高；但法人表示，股價短線漲幅大，留意獲利了結帶來的賣壓。

2025-05-14 12:52
美債2檔千億規模ETF股價垂淚　華爾街調查「避險地位堪憂」

美債2檔千億規模ETF股價垂淚　華爾街調查「避險地位堪憂」

受貿易戰驅動的經濟衰退與通膨壓力影響，美國國債作為避險資產的地位正面臨更多擔憂，基準 10 年期國債殖利率 (Yield) 預計在未來一年內將橫向波動，兩檔在台上市規模逾千億ETF連結相關標的，今（14）日股價雙雙走低。

2025-05-14 11:43
記憶體喊漲！南亞科爆20萬張大量居成交王　類股齊走揚

記憶體喊漲！南亞科爆20萬張大量居成交王　類股齊走揚

需求面轉佳，外媒報導三星已經在5月初與主要客戶洽談，達成DRAM價格調漲共識，DDR4漲幅約20%、DDR5漲幅約5%，報價調漲消息激勵今（14）日南亞科（2408）開高走高，漲幅放大9%，股價來到44.85元，開盤一個半小時成交量突破20萬張，為上市公司成交排名首位。南亞科領頭上攻，華邦（2344）漲幅達1%多，股價來到18.25元，模組廠威剛（3260），記憶體IC設計晶豪科（3006）等也助攻。

2025-05-14 10:42

讀者迴響

熱門新聞

ETF今年第4檔下市！　00718B確定6／18終止買賣

不等台積電上千元！　中環賣470張持股套現4.53億元

即／美股三大指數高開　美超微一度飆漲15%

長榮飆245元新天價！2因素股價嗨　法人：留意獲利了結賣壓

月薪8萬、年終6個月「1原因想離職」！全場勸退

國人夯旅遊！星展銀行加碼超殺機票訂房優惠　月月刷卡追星最高回饋NT$9,000

鄰近桃園、林口　下龜山親民價難敵限貸壓力房價跌1成

綜所稅申報再等等！　3投信逾7檔ETF、基金稅額出錯　　

世博會透過逾10萬份問券積極改善應對　將增設遮陽棚迎接暑假旺季

美債2檔千億規模ETF股價垂淚　華爾街調查「避險地位堪憂」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366