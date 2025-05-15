新募ETF責任制掀亂象　勞長洪申翰：已收到10多封檢舉

▲勞動部長洪申翰 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

近日有證券從業人員在網路上發起「#終結IPO制度暴力」，號召一人一封信寄信到金管會、勞動部等陳情不當IPO責任額制度，金管會已證實有10家券商、9家投信和1家銀行遭到檢舉，勞動部長洪申翰今（15）日也透露，已收到10多封檢舉信函，將與金管會及地方政府溝通，研議可提供的協助。

針對近期有金融業者在網路發起「#終結IPO制度暴力」活動，金管會已陸續收到檢舉信，洪申翰也透露，已收到10多封檢舉信函，他指出，企業的經營及銷售，不該將不合理的風險轉嫁給勞工，勞動部將與金管會及地方政府溝通，綜合相關資訊後研議可提供的協助。

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另關於國定假日增加5天，洪申翰表示，國定假日條例在立法院三讀通過，勞動部作為行政機關，需要協助已經通過法規的執行，會提醒按照勞基法，國定假日雇主要給勞工休假，若徵得勞工同意國定假日出勤，依法要給予雙倍工資，修法過後執行勞動部會來協助。

洪申翰指出，高工時的問題與薪資過低有關，勞動部會持續提高最低工資，讓低薪勞工薪資待遇可以再向上提升，避免因此加班提高收入，這是勞動部不樂見的狀況，會盡可能協助勞工提高薪資收入。