美國線運價三階段調漲　六月中MSC、達飛與森羅要大漲4千美元

▲地中海航運與達飛、森羅六月中美國線每大箱運價要漲4000美元。（圖／翻攝自MSC官網）

記者張佩芬／台北報導

中美貿易戰90天的降稅期，讓貨櫃船公司第二季原本可能開始出現的虧損，轉為有望大賺一筆，各公司陸續提出運價調漲辦法，本月15日或21、22日開始的漲價，每大箱(40呎櫃)漲500-1000美元不等，6月1日漲1500-3000美元不等，6月15日多數公司還未通知漲幅，已訂出漲幅的地中海航運(MSC)、達飛與森羅(SML)都預定大漲4000美元。

超大型攬貨公司負責人指出，本來這次5月中有幾家船公司未準備漲價，5月12日中美就關稅問題達成暫時性協議，互降關稅91%之後，有些船公司來不及調漲，MSC安排5月21-31日漲500美元，萬海航運5月22-31日中美線漲500美元，非中國地區漲2000美元。非中國地區因原對美出口火爆，因此訂的旺季附加費(PSS)偏高。

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6月1日陽明、日本海洋網聯船務(ONE)，韓新遠洋與赫伯羅德都預定漲2000美元，以星航運漲800-1000美元(看航點)，非中國區漲2500美元；馬士基6月1日非中國地區漲2000美元，中國地區6月9日漲2000美元；MSC6月1日漲1000與2000美元(看地點)；長榮海運預定明日公布漲幅。

目前已提出6月15日漲幅的MSC、達飛與森羅(未在台灣攬貨)，都預定調漲4000美元，如果目前訂的三階段漲幅都實現，美西線每大箱運價會在7000-8000美元之間，不過估計屆時美國線原調離的航班多已復航，甚至還有加班船，實漲4000美元的機會不高。

攬貨業分析，船公司是漲幅儘量訂得高些，以免錯失漲價的機會，實際漲幅到時候再看市場情況決定，但過去就曾發生漲幅訂太高的公司，貨載都被漲幅低的公司先拿走，臨時降價已經裝不滿了。