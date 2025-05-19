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股神領軍衝日股！00949、00955兩檔高濃度商社ETF差異全解析

財經中心／綜合報導

股神巴菲特在今年波克夏股東會再次表態長線力挺日本五大商社，直言「持股 50 年也不賣」，台灣投資人若想跟進，可以透過高比重布局五大商社的中信日本商社（00955）與復華日本龍頭（00949）兩檔ETF，一鍵卡位商社行情。

日本商社經營範疇橫跨資源、能源、金屬、食品與科技，多角化商業模式全球罕見，是支撐日本經濟的中樞。然而，因業務過度分散、結構複雜，過去難以吸引國際資金；直到2020年巴菲特大舉投資五大商社，才躍居全球焦點。

觀察商社股近年走勢，漲勢常與波克夏動向同調，以今年2月為例，年報揭露持股逼近10%後，商社股至3月底勁揚11.2%，大幅領先日股大盤；其餘期間走勢相對溫和，即使今年4月全球股災後反彈18.5%，也僅小幅超越東證指數的16.6%。

專家提醒，五大商社股雖有巴菲特光環加持，但終究屬單一產業，易受景氣循環影響，長期走勢仍回歸基本面。若無長抱本錢者，應慎防短期波動風險。

目前國內上市日股ETF中，以中信日本商社（00955）對五大商社的持股比重最高，達64%；復華日本龍頭（00949）次之，權重約13%，透過此兩檔ETF皆能一鍵布局日本商社題材，不過，選股策略及布局重心有所差異：

00955為主題式投資，鎖定日本商社及批發領域，中小型股比重高，波動較大，適合看好商社長期潛力、能承擔單一產業風險的投資人。

00949則是多元布局大型商社、高端製造、消費娛樂、半導體等日本核心產業，持股皆為具全球影響力的市值龍頭，波動低、體質穩健，兼具成長動能與防禦性，績效在海外市值型ETF中名列前茅，成為長期參與日本多元經濟成長之首選。

▲▼ 股神,日本商社,投資,ETF,股市,00949,00955,商社,巴菲特,日股ETF。（圖／資料照）

觀察指數報酬，00949因產業配置均衡，受惠於產業輪動，中長線表現較為突出，無論是今年以來或2024年日本股災後至今，00949追蹤指數均呈現正報酬，遙遙領先日股大盤與商社指數的負報酬；今年4月全球股災後更反彈21.04%，再次領先，彰顯「商社＋產業龍頭」組合能有效提升資金效率。

值得一提的是，波克夏今年2月年報公布後至3月底期間，00955追蹤指數因題材加持暴漲11.21%，大幅超車00949，突顯商社股對巴菲特消息的高度敏感。

專家建議，若認同巴菲特長線看好日本商社，可透過00955集中布局；若想兼顧成長與防禦，宜選多元配置的00949，掌握日本經濟多面向動能。惟商社題材易受景氣循環牽動，投資前務必評估自身風險承受度，再決定採集中或多元策略參與日股行情。

▲▼ 股神,日本商社,投資,ETF,股市,00949,00955,商社,巴菲特,日股ETF。（圖／資料照）

關鍵字： 股神日本商社投資ETF股市0094900955商社巴菲特日股ETF

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