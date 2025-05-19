黃仁勳「鋼鐵人」一天趕3行程　晚餐拜會張忠謀吃麻婆豆腐

記者陳瑩欣、柯沛辰／綜合報導

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）開展前夕，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日上午在台北流行音樂中心發表演講，宣布輝達台灣總部將落腳北投士林科技園區，下午與美超微執行長梁見後同台演講。晚間，黃仁勳造訪台積電創辦人張忠謀府上，享用心心念念麻婆豆腐，返回下塌台北文華東方酒店時，再度被粉絲包圍要求簽名。

黃仁勳19日在北流中心舉行主題演講，並在尾聲驚喜宣布輝達台灣總部地點。他表示，在經過和多位市長商談後，最後決定落腳北投士林（北士科），並命名為NVIDIA Constellation，意即一群頂尖工程師如星群般集結於此，這不僅與影片主題相呼應，且贈送給來賓的紀念服飾上就是建築物的圖案。

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▲黃仁勳發表演講尾聲，正式宣布台灣營運總部將設在北士科。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃仁勳親揭輝達台灣總部意象照。（圖／記者高兆麟攝）

演講結束後，黃仁勳下午以「特邀家賓」的身分，現身美超微執行長梁見後在台北文華東方酒店的主題演講，兩人一同在台上暢談AI未來，短短20分鐘從產品談到領域趨勢，彼此一搭一唱，現場趣味橫生，現場氣氛歡快。

傍晚，黃仁勳步出酒店時，被大批粉絲包圍要簽名，隨後上車前往張忠謀住家共進晚餐。按照慣例，黃仁勳每次來台都會與張忠謀夫婦吃飯，並由張忠謀夫人張淑芬親自下廚招待。過去，黃就曾大讚張淑芬的手藝了得，尤其是麻辣豆腐和炒牛肉，所以張淑芬每次都有求必應。

晚間9點多，黃仁勳返抵下塌的台北文華東方酒店，熱情粉絲再度一擁而上，而黃也一如既往展現親切作風，逐一幫守候許久的粉絲簽名。