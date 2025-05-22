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與航商共迎新能源世代　港務公司持續助攻國家綠能政策

▲台灣港群綠能關聯產業座談會今年以來已經辦了兩場，未來還會持續辦理。（圖／港務公司提供）

▲台灣港群綠能關聯產業座談會今年以來已經辦了兩場，未來還會持續辦理。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司今(22)日指出，國際海事組織MPEC 83會議今年4月已定案溫室氣體減排中期措施，將於西元2028年實施，淨零碳排已成為必然的趨勢，公司身為國際商港經營者，將隨時掌握海運替代燃料脈動，與國輪航商業者共商因應策略，一同迎接新能源世代來臨，將持續透過「台灣港群綠能關聯產業座談會」，持續助攻國家綠能政策。

港務公司多年來持續為離岸風電產業，提供所需之港埠基礎設施及優質服務，成為國家落實綠能政策道路上不可或缺的重要後盾。為因應全球能源轉型的腳步，公司已針對新能源相關所需之基礎設施、供應鏈生態及需求端等相關議題積極研議，期盼為港區業者提供最適之場域。

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港務公司在今年上半年已舉辦2場「台灣港群綠能關聯產業座談會」，由公司王錦榮總經理擔任主持人，分別以4月25日「新能源船舶發展暨港口運用」及5月8日「離岸風電港埠業務」為座談會主軸，邀集相關單位近百位專業人士於會中分享國際新能源船舶趨勢、新能源船舶技術發展、離岸風電風機安裝實例及共存共好ESG推動典範案例等資訊，與會單位於會中討論熱烈，交流成果豐碩。

為延續交通部交通科技產業會報「海空港綠能關聯產業小組」之精神，秉持與綠能關聯產業界保持良好溝通渠道之本意，港務公司今年首次規劃辦理「台灣港群綠能關聯產業座談會」，與各利害關係人就各項綠能議題進行實質交流。

在4月25日座談會中，特別邀請財團法人驗船中心及財團法人船舶暨海洋產業研發中心代表，進行「新能源船舶技術暨港口應用」及「國際新能源船舶發展趨勢」專題分享。

5月8日則由沃旭能源股份有限公司與哥本哈根風能開發股份有限公司代表，針對「台灣首座管架式負壓式沉箱基礎組裝實例」及「從共存到共好－離岸風電ESG推動實例」展開探討，與會單位及代表討論熱烈，交流成果豐碩。

未來台灣港務公司將持續透過「台灣港群綠能關聯產業座談會」，廣納業者意見列入評估規劃，並多方蒐集綠能產業之未來市場趨勢、供給需求與技術更新等相關資訊，滾動檢討、調整港埠服務量能，善盡國家綠能政策，強韌忠實隊友角色，持續提供優質港口基礎設施及港埠資源，與台灣港群生態系共築潔淨永續新篇章。

關鍵字： 航商新能源世代港務公司綠能政策

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