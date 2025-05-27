台泥張安平喊「沒有水泥根本不會有半導體」　看好產業百年發展

▲台泥今日股東會，由董事長張安平主持。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

台泥（1101）今（27）日召開股東會，董事長張安平表示，「最近社會上有很多投資都在半導體產業，有人問水泥公司可以活到100年嗎？答案是百分之百！沒有水泥作為基礎建設，根本沒有半導體與其他產業。水泥產業為社會貢獻的不只是建築，像是半導體等產業產生的工業廢棄物都是由我們水泥廠在協助去化的。」

張安平強調，在全球政經局勢日益複雜之際，台泥的在地深耕、全球布局策略，展現了抗風險的穩健力，不追逐短期利益，而是穩健擘畫長期價值；面對地緣政治與經濟放緩，台泥將持續優化策略，建立多元供應鏈，強化財務管理，堅守東西並進、南北平衡的國際布局，化不確定為成長動能。



張安平認為，未來的領先者不只是適應變革，更是積極創造改變的推動者。從製程升級、綠電維運到零碳運輸，台泥今年全面導入AI技術，包括水泥生產線預警、智能眼鏡遠端作業、無人機巡檢及智能採礦等4大領域。

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▲台灣水泥今日舉行114年股東常會，總經理程耀輝出席股東會。（圖／記者湯興漢攝）

旗下歐洲子公司Cimpor已在6國25座工廠導入超過萬組AI × IoT智慧監控系統，為生產線裝上智慧大腦，實現即時預警與預防性維護；工程師配備RealWear AI智能眼鏡，只需語音操作即可獲得資料、接通遠端支援，並精確執行維修指令，與SAP系統無縫整合，打造高效率作業環境。

中國方面，台泥在廣東英德廠透過AI無人機以預設航線自主飛行，無需人力介入，即可完成光電案場與水泥廠設備的日常巡檢；台泥江蘇句容廠與廣東英德廠陸續導入無人電動礦卡，AI可自主規劃最短行車路線並即時避障，搭配遠端監控確保安全與效率，根據計算，句容廠每年可節省約2531萬台幣的燃料與人力成本，減碳約1542公噸，5年投資報酬率預估近30%，而英德廠則預計每年減碳3,344公噸，創造3847萬台幣的節能效益，持續擴大AI科技的永續價值。



展望未來，張安平表示，今年的經營成果可能不見得比去年理想，面對種種挑戰，台泥將加倍努力，持續推動轉型與創新；值得期待的是，隨著布局逐步落實，對明年的展望審慎，努力希望有能夠更好。

台泥總經理程耀輝也提及，2024年7.2級超大地震對台泥在花蓮和平20年老廠區造成了多少內傷，還需要更多時間來面對及療癒，光是電廠停機36天及設備損壞修復、增加卸煤及運費、蘇澳和平水泥廠及港口設損壞修復就花了23億元以上。

程耀輝指出，在轉型時代，風險與機會並存，綠色能源雖是我們聚焦的成長動能，但市場波動、政策變數與跨國經營挑戰，也不可輕忽，他以台泥在歐洲的合作夥伴Stellantis為例，其 2024 年營收與獲利皆呈現大幅下滑，正反映出在全球電動化轉型過程中，合資項目也會受到市場節奏與政策變化的挑戰。同時，全球外匯市場波動加劇，台幣對美元與歐元的暴力升值，會影響台資企業包含台泥在內的會計評價。