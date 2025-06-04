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IEAT與亞馬遜全球開店聯手啟動　跨境電商人才戰略

記者張佩芬／台北報導

全民線上免費學習，開啟外貿新韌性

面對美國對等關稅與供應鏈重組風險升溫，台灣企業正處於轉型與升級的臨界點。台北市進出口商業同業公會（IEAT）與亞馬遜全球開店於6月4日舉辦【未來共想沙龍—關稅NEXT出口韌性突圍小聚】，並正式啟動「電商人才戰略」，發表為企業實務需求量身設計的「亞馬遜跨境電商營運課程暨認證」。藉由可學習、可複製、可認證的知識體系，協助企業有效建立數位戰力與出口韌性。課程詳情與免費學習資源請見官網：https://cept.thinkific.com/pages/amazon

▲（圖／進出口公會提供）
▲「亞馬遜跨境電商營運課程暨認證」啟動儀式，IEAT 黃文榮秘書長(中左)、亞馬遜全球開店謝孜希台灣總經理(中右)領銜啟動。（圖／IEAT提供）

IEAT黃文榮秘書長表示：「企業正身處在一個不確定、不對稱、不斷變動的混沌時代，不能再依賴既有優勢，而必須靠主動佈局數據能力與商模韌性。IEAT與亞馬遜合作推出的電商人才戰略，正是希望協助企業透過結構化課程與認證，快速完成從『學會』到『做到』的能力升級。」

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▲（圖／進出口公會提供）
▲ IEAT 黃文榮秘書長於開場致詞談及電商人才戰略重要性。（圖／IEAT提供）

黃秘書長進一步補充說明：「IEAT早在2004年就推動『國際貿易大會考』，2021年推出『CEPT-B2B跨境電商技能認證』，如今則透過B2C導向的亞馬遜課程與認證，讓中小企業與個人從免費入門課程開始學起，進一步透過能力檢測與實務演練，取得具實戰價值的專業技術，真正提升銷售、營運與人才效益。」

亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希指出：「這套課程是亞馬遜2025年三大服務升級之一，不只是教企業開店而已，更是企業建立從產品上架、營運優化、數據判讀、流量導引到品牌經營的全套能力。課程模組設計對應企業常見痛點，從一人創業到團隊管理皆可套用。透過此套課程，協助企業快速培養跨境電商團隊、降低學習曲線與管理風險，成為真正可用、可內化的數位人才系統。」

三大專家現場直擊出口韌性新思維

本次強化外貿企業數位韌性小聚活動，邀請三位重磅講者，從不同角度解析出口企業如何在混沌環境中尋找確定性。台科大資訊管理系特聘教授盧希鵬以其《川普的混沌策略》為分析起點，指出全球貿易現況已不是傳統經濟對弈，而是結構性重新洗牌的「結構洞戰爭」一企業唯有掌握數據、提升敏捷反應，才能不被排除於全球供應鏈之外。

▲（圖／進出口公會提供）
▲台科大資訊管理系特聘教授盧希鵬解析對等關稅時代的供應鏈韌性作法。（圖／IEAT提供）

斐琛國際總經理劉皓翔以B2B供應鏈為例，分享如何透過數據系統化分析預測市場變化與調整履約策略，打造企業的穩定接單體質。他強調「出口不是拼單量，而是拼韌性與決策速度。」
Transbiz 總經理劉士瑋則以B2C品牌實戰經驗指出，當面對平台規則變化與海外市場波動，品牌必須強化可複製的營運模型與內部流程優化，才能跨國穩定擴張。

價值與效益：讓學習資源轉化為出口動能
IEAT提到，為實踐外貿企業的商模再造，正可以透過「電商人才戰略」，所提供的「亞馬遜跨境電商營運課程暨認證」，可協助台灣縮短電商人才斷層，降低中小企業的轉型門檻與外包依賴，加速數位技能普及。同時課程採模組化設計，具高度擴充性，可結合校園、培訓單位、政府推廣，形成輸出型人才與韌性出口產業的雙循環。

對企業而言，此套系統不只是教育資源，而是一套可應用於實務操作的「電商内建升級藍圖」。企業可依部門分工安排員工參與模組，涵蓋開店規劃、營運管理、平台投放、售後客服等範疇，打造橫向整合、縱向可累積的數位作業流程，真正讓數位轉型不只是概念，而是組織文化與日常管理的一部分。

最後，IEAT強調，這場沙龍與課程推出不僅是回應當前關稅風險，更是長期佈局台灣電商出口戰略的起點。透過課程、認證與產業平台的整合行動，台灣企業將更有條件在全球貿易博弈中找到韌性立足點，開創下一波成長曲線。

課程詳情與免費註冊請至官網：https://cept.thinkific.com/pages/amazon

關鍵字： IEAT亞馬遜電商跨境進出口公會

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