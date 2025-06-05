快訊／台積電開盤衝1000元　台股上漲逾逾80點站上21700

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（5日）以21695.93點開出，指數上漲77.84點，漲幅0.36％，隨後漲逾80點站上21700點。台積電開盤登上千元。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1000元，漲幅1.01％；鴻海（2317）上漲0.5元至156.5元；聯發科（2454）下跌15元至1260元；廣達（2382）上漲3.5元來到283.5元；長榮（2603）下跌1.5元至250元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌91.9點或0.22％，收在42427.74點；標準普爾500指數上漲0.44點或0.01％，收5970.81點；那斯達克指數上漲61.53點或0.32％，收在19460.49點；費城半導體指數上漲68.95點或1.39％，收5033.35點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42427.74 ▼91.9 ▼0.22% S&P500 5970.81 ▲0.44 ▲0.01% NASDAQ 19460.49 ▲61.53 ▲0.32% 費城半導體指數 5033.35 ▲68.95 ▲1.39%

資料來源：證交所