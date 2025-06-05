快訊／台積電開盤衝1000元　台股上漲逾逾80點站上21700

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（5日）以21695.93點開出，指數上漲77.84點，漲幅0.36％，隨後漲逾80點站上21700點。台積電開盤登上千元。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1000元，漲幅1.01％；鴻海（2317）上漲0.5元至156.5元；聯發科（2454）下跌15元至1260元；廣達（2382）上漲3.5元來到283.5元；長榮（2603）下跌1.5元至250元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌91.9點或0.22％，收在42427.74點；標準普爾500指數上漲0.44點或0.01％，收5970.81點；那斯達克指數上漲61.53點或0.32％，收在19460.49點；費城半導體指數上漲68.95點或1.39％，收5033.35點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42427.74
|▼91.9
|▼0.22%
|S&P500
|5970.81
|▲0.44
|▲0.01%
|NASDAQ
|19460.49
|▲61.53
|▲0.32%
|費城半導體指數
|5033.35
|▲68.95
|▲1.39%
資料來源：證交所
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