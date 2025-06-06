3男生合資2.7萬賣炸雞　私募基金砸300億收購

▲Dave’s Hot Chicken。（圖／翻攝IG／daveshotchicken）

記者葉國吏／綜合報導

美國炸雞品牌「Dave’s Hot Chicken」被收購，私募股權公司Roark Capital於2日以將近10億美元（折合新台幣約301億）收購多數股權。值得注意的是，這家炸雞店最初只是3位好朋友以900美元（約2.7萬新台幣）創辦。

根據《CNBC》報導，Dave’s Hot Chicken的創辦人之一奧加尼西揚（Arman Oganesyan）原本只是單口喜劇演員，他在2017年與好友、曾任米其林星級餐廳主廚的科普希揚（Dave Kopushyan）及魯本揚（Tommy Rubenyan）合資900美元，在洛杉磯東好萊塢一處停車場開設快閃攤位，專賣納許維爾辣炸雞。

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開業初期生意慘澹，不過後來被《Eater Los Angeles》前美食評論家艾略特（Farley Elliott）的報導後迅速爆紅。開幕幾個月日營收就突破1000美元（約3.01萬元新台幣），創辦人們更在第2個月領得每人1萬美元（約30.1萬元新台幣）的分紅。

2019年，Dave’s Hot Chicken進一步吸引由投資人組成的團隊入股，將品牌擴展至全美、加拿大、英國及中東地區，全球分店超過300間。截至去年，品牌銷售額達6億美元（約181億元新台幣），預計到2025年可望翻倍至12億美元（約362億元新台幣）。

如今Dave’s Hot Chicken被私募股權公司Roark Capital相中，據傳以將近10億美元的金額收購，讓Dave’s Hot Chicken成為目前最新的成功創業故事。