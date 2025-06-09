新竹買房主力歸隊　端午節後買氣轉強

▲新竹市近期房市出現明顯回溫，特別在端午節過後，買氣升溫，吸引不少園區工程師及首購族重返市場。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／新竹報導

自去年9月打炒房後，再歷經國際政經情勢影響，如美國總統川普對等關稅影響股市，讓新竹縣市的買氣降溫，但近期房市出現明顯回溫，特別在端午節過後，買氣升溫，吸引不少園區工程師及首購族重返市場。

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永義房屋關埔家樂城加盟店店東范喬雅表示：「從6月初開始，看屋與簽約人潮回溫，成交量也較3、4月低迷期成長許多，粗估成交量超過4倍。」

▲新竹市東區由於鄰近新竹科學園區，是眾多科技新貴購屋首選。（圖／資料照）

范喬雅表示：「回顧4月，受到股市衝擊，許多持股比例較高的園區買方選擇觀望，導致當月成交量明顯下滑。當時不少計劃換屋的家庭，考量股市波動、資金排程不易，選擇延後購屋決策。」

隨著近期股市回穩，加上近期銀行貸款條件趨緩，整體購屋意願也同步回溫。范喬雅表示：「這一波出來的買方，很多都是觀望已久，現在看到價格與產品符合期待後就出手了，決策速度明顯加快。」

尤其是新竹東區由於鄰近新竹科學園區，是眾多科技新貴購屋首選。范喬雅指出：「當地客群主要分為兩大類，其一為首購族，通常是剛結婚或計劃結婚的園區新鮮人，其二為換屋族，多為有小孩的家庭，考量學區與生活空間，會從兩房升級到三房、甚至四房產品。」

▲新竹市明星學區如關埔國小、光武國中周邊，因教育資源豐富與生活機能完整，更是吸引家長型買方積極入市。（圖／業者提供）

其中三房產品最受歡迎，尤其在明星學區關埔國小、光武國中周邊，因教育資源豐富與生活機能完整，更是吸引家長型買方積極入市。雖然買氣轉熱，但高房價仍是新竹市區無法忽視的現實。以東區來說，兩房產品成交價普遍落在1900～2200萬元，單坪價格約7字頭。

在價格壓力下，越來越多買方將目光轉向外圍區域，例如竹東星都匯造鎮，該區近期新案釋出頻繁，產品選擇多樣，且單價相對親民，約每坪50萬元上下，對於追求較大坪數或預算有限的買方而言，成為實質可行的替代方案。

不過，新竹市場未來還有關埔重劃區的潛力發展，該重劃區尚在政府規劃中，是由「 光埔重劃區」以及「 關長重劃區 」組成，因為兩個重劃區地理位置相當靠近，生活圈也互相重疊，因此統稱為「 關埔重劃區 」。

▲永義房屋關埔家樂城加盟店店東范喬雅表示，新竹首購族、換屋並行，在供需結構穩固下，仍具備長期支撐力道。（圖／業者提供）

范喬雅分析指出：「關埔重劃區鄰近高速公路，地勢開闊，未來若建設到位，將成為接下來幾年房市的關鍵成長點。」尤其新竹東區作為園區買方剛需重地，雖歷經短暫冷靜期，但在端午節後出現明顯回溫。首購與換屋並行，買氣持續擴散至竹東與其他外圍地區，加上重劃區潛力助攻，新竹房市在供需結構穩固下，仍具備長期支撐力道。

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