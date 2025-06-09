旺春輪船長下令棄船是考慮船員安全　船公司與保險公司並未棄船

▲萬海「旺春輪」與長榮海運、赫伯羅德聯營華南-印度航線，船上也裝有兩公司貨載。（圖／翻攝印度海岸防衛隊）

記者張佩芬／台北報導

英國保賠業台灣公司高階指出，萬海航運新加坡子公司的「旺春輪」在航往印度孟買途中發生爆炸事件，船長下令讓船員棄船是要確保船員人身安全，但是船東與保險公司並未放棄船隻，船東也會根據船貨救助狀況決定是否宣布共同海損，由船、貨與貨櫃等利益相關者共同承擔救助等費用。

目前印度海軍和印度海岸警衛隊的艦艇、飛機等都已動員，船東也已洽得救難船前往救助，如果火勢能獲得控制，船隻可望避免沉沒，未遭火損的貨物也可獲得保全，屆時船東就有可能宣布共同海損，由利益相關者根據自己的船、貨與貨櫃等價值，由理算師算出各自需要分擔的救助，汙染環境賠償費等。

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保賠業者分析，在船舶遇難或緊急情況下，船長下令全體船員棄船(abandon ship)，是指：出於安全考量，人員撤離船舶；不一定放棄船舶的所有權或營運；此「棄船」屬於操作性／事實上的緊急行動，與保險法上的法律行為不同，法律上的棄船是指「由被保險人或船舶營運人主動放棄船舶的控制與所有權，以便轉由保險人承擔損失或進行後續打撈、救助的法律行為」。本案船東似乎還沒有把所有權跟控制權轉給保險公司處理，船東好像還在積極救助中。

萬海這艘船是2005年建造，可裝載約4千個貨櫃，與長榮海運、德國赫伯航運聯營中國華南-印度航線，因此船上也有這兩家公司貨載。保賠業估計明天可以大致了解船隻受損程度與船隻是否能持續保有。

目前初步了解發生爆炸事件的是一只貨櫃，貨主是否有確實申報貨物為危險品，船方是否有將貨櫃放置在適當的位子，都是將來調查肇事事責任的重點，一般危險品多放置在甲板上，且必須遠離機房，但有些貨品怕曬太陽，必須放在甲板下。該船參與大不列顛船東互保協會。