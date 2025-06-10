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國內四航空營收公布　全數寫歷史最強五月

▲▼長榮航空獲得航空專業評鑑網站AirlineRatings.com頒發「2020年全球二十大最佳航空公司–第八名（World’s Top-20 Airlines–No.8）」之殊榮。（圖／長榮提供）

▲長榮航空今日公布營收，寫歷史最強五月。（圖／長榮提供）

記者高兆麟／台北報導

國內四大航空今日公布5月營收，全數寫下歷史最強五月紀錄，其中長榮航空（2618）5月營收年增1.1%，華航（2610）年增3.22%，星宇（2646）年增率達32%，台灣虎航（6757）則年增約2.3%。

長榮航空今日公布5月合併營收達182.86億元，為歷年最佳5月合併營收，年增率為1.1%，客運營收達114.83億元，貨運營收達45.82億元。

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長榮航在客運方面，受惠於5月初的五一連假、日本黃金週及月底的端午連假效應，進一步推升旅遊熱度，帶動訂位需求，短程航線整體載客率近8成。另隨著北美自5月中旬起陸續進入暑假旺季，再加上COMPUTEX舉辦帶動商務旅客往返需求，長程航線整體載客率近8成5。此外為因應暑假旺季，西雅圖航線即日起至9月12日止，每週由10班增至12班，目前台灣飛往北美每週共提供89個航班。

在貨運方面，美中雙邊關稅政策放緩，帶動大陸空運出口需求回溫，同時台灣AI伺服器及半導體設備、東南亞服飾與電子零組件量能穩定，長榮航空將持續充分運用貨機及客機腹艙運能，並適時調整貨機機隊運力配置，整體貨運營收穩定增長。

華航今日也公布5月份合併營業收入為166.21億元，較去年同期增加5.18億元，增幅3.22%；其中客運收入99.21億元，較去年同期增加1.46億元，增幅1.49%，雙創歷年同期新高。

華航表示，5月甫結束TTE台北國際觀光博覽會，華航各航線表現不俗，其中開票量最多的航點為首爾 (仁川)、曼谷以及東京 (成田)，長程航線部分，5月以布拉格、羅馬及維也納載客率最佳，平均皆有8成5以上，6月銷售也持續暢旺；西雅圖等訂位率亦達9成。

華航在貨運方面，5月收入53.83 億元，較去年同期增加 3.38億元，增幅6.70%。5月中旬因中美關稅協商取得進展，使得航空貨運影響減緩，市場需求逐步回穩，華航因應出口需求變化，靈活調整貨機航班部署，5月整體貨運營收表現穩定。

星宇今日公布5月總營收為34.18億元，年增率32%。1~5月累計總營收達182.1億元，較去年同期成長37%，創歷年同期新高。其中，5月客運營收26.52億元，年增20%。貨運方面，5月貨運營收為4.23億元，月增12%，年增74%。

星宇表示，隨著夏季來臨，生鮮蔬果產品將進入出貨旺季，加上電子產品出貨持穩，整體市場需求維持良好動能。針對美國商品進口政策變化，星宇將持續密切關注走向，以因應市場可能變化。

為迎接暑假旺季需求，星宇航空針對熱門東北亞航點進行增加班次。日本沖繩航線方面，台北出發航班自8月至9月初，將由每週7班增為每週10班；台中出發航班則自8月至10月期間，由每週6班增為每週10班，提供旅客更具彈性的出行選擇。

台灣虎航今日也公布2025年5月自結單月營收12.48億元，較去年同期年增約2.3%，主因為載客率增加3百分點；另因代理班次增加，地勤代理收入較去年同期增加所致。2025年累計前5月營收約71.83億，較去年同期累計營收增加5.7%，主因累計班次數成長3%，累計旅客人次增加2.8%，旅運需求穩定成長。

台灣虎航將於6月底起陸續開航高雄-濟州島、台中-濟州島以及桃園-石垣島等航線；屆時，台虎將有23個直飛日本的航點，也成為市場上唯一一家提供北、中、南直飛濟州島的國籍航空。

關鍵字： 長榮華航星宇虎航

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