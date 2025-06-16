北大特區1~2房待售物件少　在地房仲：成交價完全沒降

▲雙北房價高，不少首購族會從市中心外溢買房，而5字頭的北大特區成為熱門選項。（圖／有巢氏房屋提供）

記者項瀚／台北報導

雙北房價高，不少首購族會從市中心外溢買房，而5字頭的北大特區成為熱門選項。在地房仲觀察，即使房市交易量縮，但北大特區剛性需求強，待售量不多，1~2房產品價格沒有修正，3房修正3%、4房修正5％，幅度也不高。

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有巢氏房屋三峽學勤加盟店專案經理徐仁君表示，北大特區腹地不大，開發飽和，自住比例高、剛性需求強，「觀察即便目前房市交易量縮，但北大特區待售量仍不高，尤其是1~2房產品更稀缺，價格完全沒有修正，而3~4房議價空間增加，3房成交修正3%、4房修正5%，幅度都不大。」

徐仁君介紹，北大特區內以屋齡12~19年的社區大樓為大宗，其中套房多集中在大學周邊，成交來到6字頭水準，總價在600多萬元～900萬元。至於2~4房方面，成交單價約在47~50萬元左右，早期的2房規劃坪數較大，總價來到1500~1700萬元左右。

徐仁君接著介紹，北大特區內屋齡10年內的產品相對稀缺，零星分布在各區，2~3房成交單價在50萬元出頭，比中古物件高出3~4萬元左右，2房總價落在1400多萬～1800萬元。另外，新建案部分價格已站上6字頭。

徐仁君表示，北大特區買盤包括雙北通勤首購族、新婚族，除了開車外，北大特區的公車路線也多，相當方便，上班時間到台北市中心約40~50分鐘，是消費者可以接受的範圍，此外捷運三峽鶯歌線即將通車，屆時將再多一個通勤的選項，對房市是一大利多。

▲徐仁君表示，人行道寬、綠覆率高，環境相當舒適。（圖／有巢氏房屋提供）

另外，徐仁君表示，北大特區的規劃完整，純住宅的環境氛圍，相當舒適，且人行道寬、綠覆率高，因此受到不少長輩喜歡，退休族也是北大特區的主要購屋族群之一。

再來是換屋族，徐仁君表示，許多客戶多年前在北大買2房，住得相當習慣，離不開，就在當地換更大的房型。此外，北大特區還有個特色，常常有親朋好友、兄弟姐妹一個介紹一個，搬到北大特區的狀況。

▲徐仁君表示，北大特區買盤包括雙北首購、退休、在地換屋族群。（圖／有巢氏房屋提供）

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