ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

曾被評「幸福感」前三名　龍潭「都市小農」剛需支撐市場

▲▼ 龍潭房市 。（圖／東森房屋提供）

▲根據過往媒體的評選，龍潭曾被《天下雜誌》選為全台319個鄉鎮中最有特色的鄉鎮之一，並在「幸福感」排名中位居第三名。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

龍潭區位於桃園市南端，隨著其區位升格為「龍潭區」，根據過往媒體的評選，龍潭曾被《天下雜誌》選為全台319個鄉鎮中最有特色的鄉鎮之一，並在「幸福感」排名中位居第三名；而《今周刊》評選其為十大最適合退休人士居住的地區之一。這些殊榮的背後，龍潭的房市也顯現出穩健而具潛力的發展模式。

《地產詹哥老實說》EP261／房價假跌真漲？怕買在高點！　專家揭露「看不到的結構轉變」

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶不動產龍潭北龍加盟店店東葉日舜：「說龍潭的房市以剛性需求為主，房價相對穩定且親民。與中壢青埔、竹北等房價高漲的熱區相比，龍潭的房價表現更為溫和。當地房產交易大多以自住需求為主，幾乎沒有投資客的蹤跡，也鮮少出現預售屋買賣的情況。這種穩健的市場特性，使得龍潭房市在全台大環境震盪時，仍能維持量價平穩。」

▲▼ 龍潭房市 ,龍潭,房地產,穩定,科技,投資 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲目前龍潭市區的新建案價格多落在每坪30～35萬元，總價帶約1000至1300萬元。（圖／業者提供）

觀察龍潭地勢平坦，位於台地上，交通便利。台三線貫穿全區，加上北二高有兩個交流道，南北行車皆十分順暢。此外，龍潭區內擁有多個重要科技園區，包括中科院、陸軍總部、龍潭科學園區以及渴望科技園區等，吸引了大量科技人才進駐。

另外，龍潭未來的交通規劃包括「新梅龍快速道路」（串聯新屋、楊梅、龍潭）及「板龍快速道路」（連接板橋至龍潭），將進一步提升區域的交通便利性。此外，捷運橘線預計延伸至龍潭的規劃，也備受期待。這些建設將為龍潭房市注入活力。

目前龍潭市區的新建案價格多落在每坪30～35萬元，總價帶約1000至1300萬元。若稍微往外擴展至蛋殼區，如神農路、中豐路附近，房價則相對親民，每坪約落在20至25萬元之間。這樣的價格對雙北或其他高房價地區的買家而言，具有高度吸引力。

▲▼ 龍潭房市 ,龍潭,房地產,穩定,科技,投資 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲龍潭的另一個亮點是「休閒渡假型住宅」，這些小宅產品因其高性價比及度假功能，吸引了大量雙北買家進駐。（圖／業者提供）

龍潭的另一個亮點是「休閒渡假型住宅」。以石門水庫周邊為例，其中如「石門湯旅」等建案，主打戶戶擁有溫泉的特色，每坪約30萬元，總價僅約400多萬元。這些小宅產品因其高性價比及度假功能，吸引了大量雙北買家進駐。石門水庫周邊擁有豐富的休閒景點，如慈湖、小人國、六福村等，交通便利，成為許多人理想的周休二日地點。

葉日舜表示：「除此之外，龍潭還有一個頗負知名度的『渴望村』，該區原為宏碁員工安家計畫所打造，具有美式建築風格，周邊逐漸發展為高級住宅區，吸引了雙北甚至外地買家前来置產。」

▲▼ 龍潭房市 ,龍潭,房地產,穩定,科技,投資 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲永慶不動產龍潭北龍加盟店店東葉日舜認為，目前市況讓房價漲幅稍微受到抑制，且屋主價格鬆動，待售量反而有所提升。（圖／業者提供）

在此波景氣修正之餘，葉日舜說：「龍潭的都市計畫內農地買賣也相當活躍，尤其是小坪數農地50、60坪左右物件，因價格親民，單價約每坪6至8萬元，總價3、4百萬元，也吸引了許多買家實現『都市小農夫』的夢想。這些農地產品提供了更多元的房市選擇，也成為龍潭房市的一大特色。

葉日舜認為：「目前市況讓房價漲幅稍微受到抑制，且屋主價格鬆動，待售量反而有所提升。龍潭房市在這波調控中，無論是本地居民的換屋需求，還是雙北客群的置產需求，龍潭波及程度不大。」

《地產詹哥老實說》EP261／房價假跌真漲？怕買在高點！　專家揭露「看不到的結構轉變」

關鍵字： 龍潭房地產穩定科技投資永慶區域房市永慶房市訊息幸福城市桃園

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

推薦閱讀

77萬股民注意！航海王三雄除息一表看　長榮本周四起跑

77萬股民注意！航海王三雄除息一表看　長榮本周四起跑

航海王三雄長榮（2603）、陽明（2609）與萬海（2615）即將展開除息，合計共吸引77萬11730名股東持股，成為今年最受矚目的除息行情之一。其中，長榮以每股32.5元的高額配息、超過13%的現金殖利率領銜群雄，該公司除息秀將在本周四（19）日上演。

2025-06-15 11:03
外資回補　台股週線連2紅籌碼穩定為最大優勢

外資回補　台股週線連2紅籌碼穩定為最大優勢

上周五（13日）台股周線連二紅，周漲幅1.9%，上漲412.29點，平均日均量3694.54億元，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，近期國內外變數仍存，包括川普再掀關稅議題、中東局勢緊張干擾投資情緒，國內則有5月匯率走升對各產業的影響將逐漸顯現，目前指數技術面均線仍維持多頭排列，惟晶圓龍頭大廠除息行情失靈，短線上面臨高檔漲多震盪。

2025-06-15 06:05
謝志堅：以伊開戰須關注胡塞動向　外籍航商：紅海仍存在高風險

謝志堅：以伊開戰須關注胡塞動向　外籍航商：紅海仍存在高風險

以色列與伊朗開戰，陽明海運前董事長謝志堅認為這場戰爭應該不會拖太久，船公司比較擔心的是葉門的胡塞會不會又有攻擊商船行動；歐洲籍船公司台灣公司高階則指出，紅海依然是存在高度風險；波羅的海國際航運公會(BIMCO)則表示：「我們收到報告稱，越來越多的船東現在格外謹慎，選擇遠離紅海和波斯灣。」

2025-06-15 00:54
英特爾美晶圓廠7月中啟動裁員　不排除有第2輪

英特爾美晶圓廠7月中啟動裁員　不排除有第2輪

《Oregon Live》報導，英特爾本周致員工的信中表示，該公司將從7月中旬開始裁減位於俄勒岡州（Oregon）矽林（Silicon Forest園區的晶圓廠員工，第一輪裁員將於7月底結束，但如果認為有必要，該公司可能會進行另一輪裁員。

2025-06-14 15:37
熙特爾新能源16日掛牌上市　創新板第20家

熙特爾新能源16日掛牌上市　創新板第20家

台灣證券交易所表示，熙特爾新能源（7740）預計自下周一（16日）上市買賣，為第20家掛牌創新板上市公司。

2025-06-14 14:00
特斯拉1原因慘遭歐系養老基金列黑名單　出清套現400億

特斯拉1原因慘遭歐系養老基金列黑名單　出清套現400億

瑞典退休基金AP7於13日宣布，已將美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）列入黑名單，因該公司在美國有侵犯工會權利的行為，已於5月底清空所有持股，市值約為130億瑞典克朗（約折合13.64億美元或404億新台幣）。

2025-06-14 11:21
關稅效應與中國補貼減Q1淡季效應　晶圓代工營收季減收斂至5.4%

關稅效應與中國補貼減Q1淡季效應　晶圓代工營收季減收斂至5.4%

根據TrendForce最新調查，2025年第一季全球晶圓代工產業受美國新關稅政策引發的國際政治角力影響，搶在對等關稅豁免期限到期前的提前備貨效應，部分業者接獲客戶急單，加上中國延續2024年推出的舊換新補貼政策，抵銷部分淡季衝擊，整體產業營收季減約5.4%，收斂至364億美元。

2025-06-14 06:00
優泥來於台中港投資興建綠建材與循環經濟處理中心　本月開始試營運

優泥來於台中港投資興建綠建材與循環經濟處理中心　本月開始試營運

台灣港務公司台中港務分公司為促進台中港港區土地有效利用，積極辦理招商作業，引進優泥來公司駐港投資設廠，並簽訂「台中港工業專業區(IV)約4公頃土地投資興建暨租賃經營契約」，該公司已完成第一期廠房興建工程，並經臺中港務分公司114年5月23日營運勘驗同意，本月啟動投料試營運，將於台中港透過循環經濟生產綠建材，打造資源永續工程。

2025-06-13 18:24
量子電腦布局　林百里：十年磨一劍、廣達現在開始

量子電腦布局　林百里：十年磨一劍、廣達現在開始

廣達電腦董事長林百里今天表示，廣達沒有「好高騖遠」去做人形機器人，坦言「難做又貴、又沒客人」。對於美國製造趨勢下的產能安排，他表示，廣達是「總鋪師」，訂單來就做，產能很有彈性。

2025-06-13 18:19
基隆港務分公司七堵火車站鄰近土地開發案招商　陽明會是潛在大買主

基隆港務分公司七堵火車站鄰近土地開發案招商　陽明會是潛在大買主

台灣港務公司基隆分公司持有鄰近基隆七堵火車站一德新村約1.1公頃土地，規劃以都市更新權利變換方式開發，將公開甄選實施者投資進行都市更新事業，讓該案發揮最大效益。由於該土地緊鄰陽明海運總部，陽明未來可望成為其中商辦大樓的大買主。

2025-06-13 17:56

讀者迴響

熱門新聞

謝志堅：以伊開戰須關注胡塞動向　外籍航商：紅海仍存在高風險

即／威力彩11.2億獎號開出！對中關鍵7碼　每天睡到自然醒

外資回補　台股週線連2紅籌碼穩定為最大優勢

他34歲登股王！　又遇1事跌谷底

77萬股民注意！航海王三雄除息一表看　長榮本周四起跑

曾被評「幸福感」前三名　龍潭「都市小農」剛需支撐市場

即／威力彩下期飆12.6億　誰來終結連31槓

麥味登兄弟公司、北台灣最大家禽電宰場　超秦企業18日登錄興櫃

有法人估貨櫃三雄5月本業都已出現虧損　Q2獲利大衰退

軍人明年再加薪3萬「更願意簽？」一票人中肯回

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366