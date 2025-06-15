曾被評「幸福感」前三名　龍潭「都市小農」剛需支撐市場





▲根據過往媒體的評選，龍潭曾被《天下雜誌》選為全台319個鄉鎮中最有特色的鄉鎮之一，並在「幸福感」排名中位居第三名。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

龍潭區位於桃園市南端，隨著其區位升格為「龍潭區」，根據過往媒體的評選，龍潭曾被《天下雜誌》選為全台319個鄉鎮中最有特色的鄉鎮之一，並在「幸福感」排名中位居第三名；而《今周刊》評選其為十大最適合退休人士居住的地區之一。這些殊榮的背後，龍潭的房市也顯現出穩健而具潛力的發展模式。

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永慶不動產龍潭北龍加盟店店東葉日舜：「說龍潭的房市以剛性需求為主，房價相對穩定且親民。與中壢青埔、竹北等房價高漲的熱區相比，龍潭的房價表現更為溫和。當地房產交易大多以自住需求為主，幾乎沒有投資客的蹤跡，也鮮少出現預售屋買賣的情況。這種穩健的市場特性，使得龍潭房市在全台大環境震盪時，仍能維持量價平穩。」

▲目前龍潭市區的新建案價格多落在每坪30～35萬元，總價帶約1000至1300萬元。（圖／業者提供）

觀察龍潭地勢平坦，位於台地上，交通便利。台三線貫穿全區，加上北二高有兩個交流道，南北行車皆十分順暢。此外，龍潭區內擁有多個重要科技園區，包括中科院、陸軍總部、龍潭科學園區以及渴望科技園區等，吸引了大量科技人才進駐。

另外，龍潭未來的交通規劃包括「新梅龍快速道路」（串聯新屋、楊梅、龍潭）及「板龍快速道路」（連接板橋至龍潭），將進一步提升區域的交通便利性。此外，捷運橘線預計延伸至龍潭的規劃，也備受期待。這些建設將為龍潭房市注入活力。

目前龍潭市區的新建案價格多落在每坪30～35萬元，總價帶約1000至1300萬元。若稍微往外擴展至蛋殼區，如神農路、中豐路附近，房價則相對親民，每坪約落在20至25萬元之間。這樣的價格對雙北或其他高房價地區的買家而言，具有高度吸引力。

▲龍潭的另一個亮點是「休閒渡假型住宅」，這些小宅產品因其高性價比及度假功能，吸引了大量雙北買家進駐。（圖／業者提供）

龍潭的另一個亮點是「休閒渡假型住宅」。以石門水庫周邊為例，其中如「石門湯旅」等建案，主打戶戶擁有溫泉的特色，每坪約30萬元，總價僅約400多萬元。這些小宅產品因其高性價比及度假功能，吸引了大量雙北買家進駐。石門水庫周邊擁有豐富的休閒景點，如慈湖、小人國、六福村等，交通便利，成為許多人理想的周休二日地點。

葉日舜表示：「除此之外，龍潭還有一個頗負知名度的『渴望村』，該區原為宏碁員工安家計畫所打造，具有美式建築風格，周邊逐漸發展為高級住宅區，吸引了雙北甚至外地買家前来置產。」

▲永慶不動產龍潭北龍加盟店店東葉日舜認為，目前市況讓房價漲幅稍微受到抑制，且屋主價格鬆動，待售量反而有所提升。（圖／業者提供）

在此波景氣修正之餘，葉日舜說：「龍潭的都市計畫內農地買賣也相當活躍，尤其是小坪數農地50、60坪左右物件，因價格親民，單價約每坪6至8萬元，總價3、4百萬元，也吸引了許多買家實現『都市小農夫』的夢想。這些農地產品提供了更多元的房市選擇，也成為龍潭房市的一大特色。

葉日舜認為：「目前市況讓房價漲幅稍微受到抑制，且屋主價格鬆動，待售量反而有所提升。龍潭房市在這波調控中，無論是本地居民的換屋需求，還是雙北客群的置產需求，龍潭波及程度不大。」

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