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萬海表明會盡力保護旺春輪上剩餘貨物　未造成任何油汙染

▲發生火災事故前的旺春輪。（圖／萬海提供）

▲發生火災事故前的旺春輪。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運昨(15)晚發文說明WAN HAI 503「旺春輪」船舶火災事件，指出失蹤船員搜救中，船隻正被拖往遠離印度海岸的西方海域，以保護印度沿岸的海洋與漁業資源，未造成任何油汙染事件，公司會盡力保護船上剩餘貨物。　

萬海指出本月9日(GMT+8,比世界標準時間快8個小時)，公司營運的新加坡籍WAN HAI 503「旺春輪」在印度洋、距印度西岸約54海里航行期間，船上發現濃煙並通報發生火災。

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萬海立即啟動設於船上、台北、新加坡及孟買辦公室的緊急應變小組，並與船員、印度當地主管機關、新加坡船旗國主管機關及保險公司密切合作，執行應變措施。根據現場回報及相關單位初步評估，目前本次事故未造成任何油污染情形。

經船長與印度當地海軍與海巡單位聯合研判，並依國際海事規範，為確保全體船員人身安全，船員已被指示進行棄船程序。船上共 22 名船員，其中4名失蹤，包括來自台灣2人、印尼1人及緬甸1人。目前搜救行動仍在持續進行中。萬海已與失蹤船員的家屬密切聯繫，並提供必要協助。

其餘18名船員已在印度海軍與海巡單位迅速協助下安全撤離。初步有5人因受傷送醫，後經醫療評估，另1名輕傷船員出於預防性考量亦被安排就醫，使受傷船員總數達6人，目前其中1人已完成治療出院。在相關機關協助下，已撤離的船員均獲妥善安置，並接受必要的醫療與後續照護。

6月10日，萬海在與印度主管機關協商後，委任國際海事救助公司T&T Salvage 負責協調本次救助作業，並即刻派遣遠洋拖船「Offshore Warrior」前往現場。

6月13日約17:00時，在印度海軍協助下，T&T救助團隊自印度海軍直升機吊掛至「WAN HAI 503」甲板，成功與「Offshore Warrior」完成拖帶連結。此外，T&T亦部署三艘消防拖船「Garnet」、「Saksham」、「Water Lilly」及「Triton」，另有兩艘救助船「Saroja Blessing」與「Boka Winger」當日抵達事故海域。

目前「WAN HAI 503」正被拖往遠離印度海岸的西方海域，以保護印度沿岸的海洋與漁業資源。

萬海將持續與印度海事單位、救助公司及保險公司積極合作，進行搜救失蹤船員、保護貨物安全及評估後續船舶救助風險等作業。救助團隊亦將盡力保護船上剩餘貨物，並持續強化對海洋環境的防護。

萬海與全體船員對印度政府，特別是航運總署、印度海軍及海巡單位在接獲船長求援後即時應變、迅速協助--表達最深謝意。其英勇介入避免了進一步人員傷亡與船舶全損的情況。

萬海對此次事故與所造成之損失深感遺憾，並全力協助尋回失蹤船員、照護已撤離船員，以及妥善處理船舶與貨物後續事宜。我們亦理解印度主管機關對沿海與海洋環境保護的重視，已指示救助單位優先保障當地海域環境安全。

除T&T Salvage外，萬海亦委任國際驗船協會 Bureau Veritas(必維國際檢驗集團)旗下成員 TMC Marine 擔任顧問，協助萬海與保險單位共同進行本次救助行動。

「WAN HAI 503」為新加坡籍船舶，營運於「中國華南－印度」航線，與長榮海運及德國赫伯羅德(Hapag-Lloyd)為聯營夥伴。目前火災原因仍在調查中，相關單位已著手釐清各項貨載與可能起火源頭，萬海將全力配合印度與新加坡主管機關的聯合調查作業。

對於船上目前大約裝有多少貨櫃，船隻是會安排在鄰近港口卸貨，還是會用駁船轉卸，萬海表示貨櫃數量不明，救助計畫在與相關單位討論中。

關鍵字： 萬海盡力保護旺春輪剩餘貨物未造成油汙染

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