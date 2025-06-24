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國泰世華獲頒「2025彭博商業週刊」雙項台灣金融機構大獎　CUBE數位創新經營、香港分行永續金融實力再獲國際肯定

▲▼國泰世華,2025彭博商業週刊,金融,CUBE,數位,創新。（圖／業者提供）

▲國泰世華銀行獲頒「2025彭博商業週刊」雙項台灣金融機構大獎，由國泰世華銀行協理李宛凌（左）、香港分行行長劉昌豪（中）及協理朱君廉（右）代表出席領獎，展現國泰世華打造金融業數位創新與永續轉型領域的優異實力。（圖／國泰世華銀行提供）

財經中心／綜合報導

國泰世華銀行再傳獲獎捷報，國際權威雜誌《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）自2017年起舉辦「金融機構大獎（Financial Institutions Awards）」，更於今（2025）年首度舉辦台灣金融機構評選。國泰世華銀行以「CUBE數位創新經營模式」及「香港分行永續金融成果」2大專案，分別獲頒「年度銀行體系結構獎—卓越獎（Bank Architecture of the Year—Excellence）」及「企業永續金融大獎—傑出獎（Corporate Sustainable Finance—Outstanding）」，展現國泰世華銀行打造金融業數位創新體驗與推動永續轉型領域的優異實力。

國泰世華銀行秉持「以客戶為中心」經營理念，長年深耕金融服務，加速智能數位應用及營運轉型。以國泰世華「CUBE數位創新經營模式」為例，憑藉CUBE信用卡結合CUBE App創新策略，突破既有臺灣市場多卡經營的框架，導入「一卡、一App、一帳戶」整合概念，提供彈性權益切換、個人化服務體驗與即時數據應用，全面升級用戶數位金融旅程；在多卡經營的台灣市場中，深獲客戶青睞。

國泰世華銀行CUBE信用卡透過參數化系統與模組化設計，不僅可靈活因應市場變化，更進一步帶動客戶點數經濟、主題造節、行內產品跨售，以及跨業合作等多元場景創新應用。其商業模式亦取得台灣發明專利，建立並全方位擴展金融生態系，未來將持續深耕台灣市場，展現國泰世華銀行在金融科技創新場域的具體成果。

此外，國泰世華銀行亦持續深化海內外市場的永續金融發展，國泰世華香港分行行長劉昌豪表示，香港分行致力以金融核心職能帶動永續轉型，洞察企業客戶需求之際，亦協助企業打造綠色和永續融資方案，更曾擔任主辦行（Mandated Lead Arranger，MLA）角色，充分展現其在香港金融市場的專業能力與影響力。此次香港分行獲獎，彰顯國泰世華銀行推動綠色和永續金融發展表現深獲業界肯定，未來將持續推出永續金融產品，建構綠色金融生態圈，攜手企業邁向永續未來。

《彭博商業周刊》金融機構大獎是全球最具影響力的獎項之一，旨在表彰亞洲金融機構內表現出色且貢獻卓越的領導型精英企業，並首度於今（2025）年舉辦台灣金融機構評選，評審團成員背景囊括經濟學家、學者、財經分析員、會計師和《彭博商業周刊》編輯委員等。
 

關鍵字： 國泰世華2025彭博商業週刊金融CUBE數位創新

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