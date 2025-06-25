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以伊戰爭讓航班改道　歐洲線航空貨運運價本周跳升33%

▲9月航空貨運市場進入旺季。（圖／華航提供）

▲因為以伊戰爭，本周航空貨運運價跳升33%。（圖／華航提供）

記者張佩芬／台北報導

以伊戰爭爆發後，航空公司紛紛避開以色列、伊朗和伊拉克上方的領空，進行改道甚或取消航班，大型航空貨運承攬業者指出，上周末歐洲線運價每公斤還在新台幣120元上下(32元油料附加費外加)，本周已經漲到180元，漲了33%。

美國線則因AI伺服器運送高峰已過，加上缺少電商轉口貨，運價自220元降到170元，跌幅13.64%。雖然近日油價上漲，但因燃油附加費屬於事後反應，7月1日長程線油料附加費會自目前的32元降為28元，但估計很快又會回升。

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攬貨業指出，歐洲線航班因為改道繞航，用油量大增，機上裝載的燃油增加，能裝載的貨變少，客機載貨空間明顯壓縮，因此造成運價快速上漲，如果短期內以伊戰爭無法結束，緊接著進入暑假，運價估計會再拉高。

攬貨業指出，美國線雖有關稅問題，但多數託運人認為90天寬限期到了之後，美國不會調升關稅，對於還未達成協議的國家，很可能延長寬限期。

香港與大陸電商業雖因美國5月2日起對其取消800美元以下小額包裹免稅，但是貨物銷售繼續，只是售價變高，貨量變少了，估計7月開始會有補貨需求，運價可望回升，只是原以空運運送的貨物，會不會儘量改用海運快線運送有待觀察。

亞馬遜全球開店物流項目資深經理李瑄今年2月中在台北市進出口公會(IEAT)舉辦的「川普電商新政來襲！台灣企業的危機或轉機？」專題研討會上透露，中國輸美國電商貨，九成是以海運運送，不是外界想像的多數是以空運運送。

關鍵字： 以伊戰爭航班改道歐洲線運價跳升33%

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