永慶不動產、永義房屋高雄經管會　力挺國小運動發展

▲永慶不動產、永義房屋高雄經管會捐贈10萬元給壽天國小棒球隊，讓孩子有機會在棒球路上發光發熱。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

為培育在地體育人才、提升學童運動風氣，長期關注學校運動資源的永慶不動產、永義房屋高雄區經管會，六月份捐贈高雄市鼓山區中山國小桌球隊與高雄市岡山區壽天國小棒球隊16萬元，採購球隊所需的運動訓練裝備、同時資助外出比賽經費，陪伴孩子在運動中茁壯、向夢想邁進。

捐贈國小桌球設備 助學童訓練更有力

隨著台灣桌球選手在國際賽嶄露頭角，如：林昀儒、高承睿奪得2025世界桌球錦標賽男子雙打亞軍，鄭怡靜則完成400週位居世界排名前20的輝煌紀錄，大眾對基層培育更加重視。永慶不動產、永義房屋高雄區經管會力挺國小桌球，6月11日在中山國小舉辦捐贈儀式，由永慶不動產暨永義房屋高雄經管會行銷主委鄭皓仁代表捐贈，中山國小校長陳逸隆親頒感謝狀表達謝意。

▲永慶不動產、永義房屋高雄經管會力挺中山國小桌球隊，捐贈6萬元經費，助球員們在桌球之路上越走越順利。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶不動產、永義房屋高雄經管會贊助練習球衣褲等物資，成為孩子在運動場上的後盾。（圖／永慶房產集團提供）

這次捐贈內容包含桌球器具及補助學生參賽相關經費，協助學校推動長期訓練計畫，讓孩子們能無後顧之憂投入比賽與訓練。捐贈儀式當天，陳逸隆校長安排全國第二名的二年級小球員與高雄經管會幹部進行練習賽、切磋球技，讓大家看見小球員們的訓練成果。行銷主委鄭皓仁分享，我們很高興以實際行動支持孩子們追夢，也期許這些資源幫助他們桌球之路上越走越順利，也讓更多人關注基層國小的體育教育。現場額外準備6箱象徵好運的乖乖餅乾為小球員加油。

▲中山國小桌球隊全國第二名的小球員(右)，與高雄經管會幹部(左)進行練習賽，讓大家看見訓練成果。（圖／永慶房產集團提供）

挹注10萬元 為國小棒球隊添新裝

不只桌球運動，永慶不動產、永義房屋高雄區經管會也看見孩子們在棒球場上的熱情與堅持，同步捐贈10萬元給壽天國小棒球隊，採購棒球物資與比賽經費支出，讓更多孩子有機會在棒球舞台上發光發熱。

在6月19日的捐贈儀式上，永義房屋高雄區經管會創會會長黃俊宏表示，壽天國小棒球隊在6月初獲得「114年華南金控盃全國少棒錦標賽」亞軍，表現相當亮眼，是教練和球員共同努力的成果。目前使用的物資大多已老舊，這次贊助目的是為小球員製作練習球衣褲及冬季外套，同時補助外出比賽經費，減輕偏鄉孩子的家庭負擔，讓他們無憂無慮在賽場上勇敢追夢。未來我們將持續支持高雄國小國中的運動球隊，成為孩子在運動場上的後盾。

永慶房產集團不只提供專業房地產服務，更秉持公益精神積極回饋在地，除了贊助體育活動、舉辦公益活動、幫助弱勢團體和偏鄉，也號召同仁捐血、捐贈物資等，一起將正向力量擴散至各角落。

