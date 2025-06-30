輝達效益來了！　淡水房仲：詢問度變高「房價不減反緩增」

▲輝達宣布進駐北士科後，淡水一帶房市詢問度變高。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

輝達進駐北士科，周圍地區房市都在期待輝達效應。淡水房仲表示，輝達宣布後，淡水房市詢問度提升，且對淡海新市鎮來說，還有淡江大橋利多即將實現，屋主們相當惜售，待售量下滑，房價不降反緩增。

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全球GPU與AI龍頭輝達（NVIDIA）宣布將在北投士林科技園區設立海外總部，除了北士科內新案房市討論度高，周圍地區也蠢蠢欲動，等著受惠輝達效益，其中就包括房價基期相對低的淡水。

永慶不動產淡水新市國小加盟店東董泰汾表示：「在輝達執行長黃仁勳5月中宣布落腳北士科後，淡水一帶房市詢問度變高，客戶希望提前布局，首先鎖定捷運紅線站點，包括竹圍、紅樹林、淡水站一帶，而淡海新市鎮也有客戶詢問，畢竟置產房價基期較低的區域，未來成長空間也有可能更大。」

董泰汾認為：「淡水，甚至是新市鎮一帶，一定會吃得到輝達利多，只是時間長短的問題，輝達進駐北士科之後，將帶動產業價值鏈往北區集中，在土地供給有限的情況下，勢必會蔓延開來。」

董泰汾指出：「淡海新市鎮最快實現的利多就是淡江大橋，預計明年就會通車，可顯著舒緩交通壅塞的問題，而這也使區域屋主變得相當惜售，整體委售量下滑，反應出屋主們對未來的期待值高。」

董泰汾觀察：「去年919央行第七波管制後，全台房市陷入寒冬，市場不景氣，而淡海新市鎮雖然也呈現量縮，但房價沒有下跌，甚至還有緩漲的態勢。」

▲董泰汾觀察，目前淡海新市鎮房價沒有下跌跡象，反而呈緩漲態勢。（圖／永慶提供）

董泰汾介紹，淡海新市鎮的蛋黃區，也就是家樂福商圈一帶，新屋、10年內中古屋價差不大，成交價已來到4字頭水準，2房總價抓在1000~1500萬元間。

另外，新市五路二段、三段屬於淡海新市鎮蛋白區，由於位置較遠，且供給量相對大一些，新案、中古社區成交行情約3字頭，2房總價抓在1000萬元上下，但少部份中古社區還有機會買到2字頭，可以好好把握。

▲董泰汾相當看好淡水的房市前景。（圖／永慶提供）

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