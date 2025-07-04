房價進入盤整期　潮州夜市生活圈房價下修10~15%

▲屏東縣潮州鎮的潮州夜市生活圈，屬於屏南地區，當地生活機能便利，買方以在地自住客為主。（圖／永義房屋潮州齊立新加盟店）

記者張雅雲／高雄報導

屏東縣潮州鎮的潮州夜市生活圈，屬於屏南地區，當地生活機能便利，買方以在地自住客為主，投資需求相對低，專家表示，去年底受到央行第七波信用管制影響，目前房價開始盤整，下修約10~15%。

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▲潮州夜市生活圈商業機能便利，庶民經濟相當發達。（圖／永義房屋潮州齊立新加盟店）

永義房屋潮州齊立新加盟店店東劉又嶄表示，潮州鎮位於屏東縣的地理中心點，也是屏東縣人口第二多的行政區，潮州夜市生活圈商業機能便利，庶民經濟相當發達。

劉又嶄表示，該區住宅以透天別墅與華廈為主，透天別墅屋齡約10~30年，地坪約25~35坪，總價1000~1600萬元。

▲潮州夜市生活圈投資需求相對較低，房市仰賴穩定的剛性需求支撐。（圖／永義房屋潮州齊立新加盟店）

華廈新舊兩極，屋齡約28年，總價450~500萬元，單坪價格約13萬上下，近年因地價高漲，陸續有建商轉推華廈，屋齡3年內，單坪價格則來到21~23萬元，新舊價差明顯。

2024年9月央行祭出第七波信用管制後，房價開始盤整，下修約10~15%，以總價1000萬元物件為例，成交價多落在850~900萬元，劉又嶄說：「房價修正主要受到政策、貸款限制以及國際經濟環境影響，例如川普關稅政策對購屋信心的衝擊，導致買方市場縮減，購屋需求更趨謹慎。」

▲永義房屋潮州齊立新加盟店店東劉又嶄表示，央行祭出第七波信用管制後，房價開始盤整，下修約10~15%。（圖／永義房屋潮州齊立新加盟店）

儘管房價下修後，成交量較上月略有回升，但仍未恢復至信用管制前的水準，市場呈現穩健態勢，目前買方以在地自住客為主，投資需求相對較低，房市仰賴穩定的剛性需求支撐。

劉又嶄表示，該區位於屏南地區，與屏北地區相比，屏北區受惠於台積電進駐與高鐵南延等建設利多，發展動能較強，而潮州的觀光吸引力也難與東港相比，相對缺乏大型具話題性的重大公共建設，短期內房價仍維持盤整格局。

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