ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

271所學校響應誠實徵文比賽！永慶加盟四品牌推廣誠實有成

▲▼誠實徵文,品德教育,永慶慈善基金會,臺中市,學生競賽,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶。（圖／永慶慈善基金會提供）

▲中區永慶加盟四品牌300家店力推誠實徵文比賽，持續以企業力量支持品德教育扎根校園。（圖／永慶慈善基金會提供，下同）

財經中心／綜合報導

為了深耕誠實品格教育，由永慶慈善基金會主辦、臺中市政府教育局指導的第三屆「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」，今年再度於大臺中地區(中彰投雲)盛大舉辦！今年大臺中地區共有271所學校參與、投稿件數高達2,107件，較去年大幅成長95%，顯示中臺灣各學校師生相當重視誠實品格，積極響應誠實徵文比賽。

6/28在逢甲大學舉行的頒獎典禮上，臺中市政府教育局副局長賴緣如、各校校長、學生和家長齊聚一堂，共同見證文字傳遞誠實精神的溫馨時刻。賴緣如表示，今年的投稿量較去年翻倍，可見「誠實」這項議題，獲得學校、家長和學子們的廣泛迴響。感謝永慶慈善基金會舉辦誠實徵文比賽，給予社會正向力量；感謝各位校長推廣活動，更感謝家長和小朋友一起成為誠實的種子，讓誠實小芽成長成大樹，讓台灣社會因為這棵大樹而幸福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼誠實徵文,品德教育,永慶慈善基金會,臺中市,學生競賽,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶。（圖／永慶慈善基金會提供）

▲今年永慶誠實徵文比賽大臺中區賽共有2107位同學投稿，較去年增加將近一倍！

永慶加盟四品牌齊力深耕誠實理念
永慶加盟四品牌中區經管會也持續大力贊助誠實徵文活動，與永慶慈善基金會攜手，讓誠實的種子在校園中萌芽、茁壯。永慶不動產中區經管會長陳立信分享，誠實徵文比賽評審標準參照會考，除了鍛鍊思辨能力、表達能力，更能了解自己的寫作實力與學習方向，對學生來說是非常好的練習機會。

永義房屋中區經管會長王薏勝則說，永慶集團把「誠實服務」視為企業根本，因而贏得消費者信賴。為了深耕誠實的理念，永慶集團透過誠實徵文，希望在孩童心中埋下誠實的種子。活動舉辦至今已邁入第二年，學生參與人數倍增，顯示活動已逐漸在校園與社區間發酵，期望能藉由活動將誠實觀念深深地扎根在下一代心中。

有巢氏房屋中區經管會長鄭珮紾分享，每個孩子的作品都相當真誠，要從2千多件作品中脫穎而出相當不簡單。她也表示，這是一個對孩子有幫助、對社會有正面影響的活動，既然我們有能力做，就應該持續推動。台慶不動產中區經管會長林威志也指出，誠實是永慶集團立足之本，能共同參與推動這項有意義的教育活動，對我們來說不只是公益，更是理念的延續。

▲▼誠實徵文,品德教育,永慶慈善基金會,臺中市,學生競賽,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶。（圖／永慶慈善基金會提供）

▲臺中市國安國小有121位同學投稿、7人獲獎，永慶慈善基金會特別頒發獎學金給謝淵智校長(圖中)，以感謝學校對品德教育的用心。

臺中市共271校響應誠實理念　臺中市國安國小表現亮眼
本屆比賽中，臺中市國安國小表現亮眼，共有7位學生獲獎，是今年大臺中區賽獲獎人數最多的學校，獲頒「誠實教育績優獎學金」10萬元獎勵。此外，國安國小、臺中市富春國小及雲林縣斗南高中國中部，是該區投稿件數最多的前三名學校，也各獲「誠實教育推廣獎學金」3萬元，表彰學校積極推廣誠實教育的努力。

在第三屆「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」大台中地區競賽中，有4位學生連續2年參賽都獲獎，展現深厚寫作實力。而今年國小中年級組第一名是臺中市文心國小劉均翰，以自己勇敢成為吹哨者角色檢舉不當行為獲得同儕讚賞的經驗，敘述情境躍然紙上，獲得評審盛讚。南投縣嘉和國小的陳禹成，則細膩描述犯下錯誤後的修正過程與心理變化的道德修練，是本次國小高年級組第一名。南投縣南投國中的許紘禕認為「誠實是根本，責任心是成長的能量」，善用情景意象敘事，讓他獲得了國中組首獎。

永慶誠實徵文比賽完整得獎名單及作品可至活動官網查詢：https://event.udn.com/yccontest2025/winnerslist/#winner

關鍵字： 誠實徵文品德教育永慶慈善基金會臺中市學生競賽永慶房市訊息永慶必知小常識永慶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【紅著眼眶】彭振聲搭高鐵急返高雄！ 一心盼見愛妻

推薦閱讀

掌握行情不求人！永慶房屋用大數據讓房價行情更透明

掌握行情不求人！永慶房屋用大數據讓房價行情更透明

為了幫助消費者更輕鬆的掌握自家住宅的行情資訊，永慶房屋運用30餘年累積的經驗和資料庫，並且導入永慶獨有的演算法，推出「售屋房價即時算」服務，提供永慶房屋雙北直營地區的住宅行情資訊。雙北地區的民眾只要輸入地址，就能輕鬆掌握房屋的最新行情和區域內的房市動態。

2025-06-30 11:36
新台幣匯價再見「28 字頭」！　午盤狂飆 2.35角衝至28.95

新台幣匯價再見「28 字頭」！　午盤狂飆 2.35角衝至28.95

新台幣兌美元匯率在7月新月份開始，再見升值態勢，今（2）日午盤過後，匯價再度升破29元整數關卡，至下午3點前後匯價來到28.95元、升值2.35角衝至今日新高，繼6月27日之後再見28字頭。

2025-07-02 15:06
日圓「0.2048」再戰甜甜價　10萬台幣晚6小時多換4254日圓

日圓「0.2048」再戰甜甜價　10萬台幣晚6小時多換4254日圓

新台幣狂升，台銀日圓現鈔賣出牌告價今（2）日下午3點衝破0.2050整數關卡至0.2048價位，本月剛刷新的史上最甜價「0.2038」隨時可能衝破，由於今天日圓現鈔牌告價震盪大，10萬新台幣臨櫃換匯晚6小時可多換4254日圓。

2025-07-02 15:32
加油拿千萬發票未現身　7／7到期財部急尋

加油拿千萬發票未現身　7／7到期財部急尋

今年1-2月統一發票中獎兌領作業即將在下周一（7日）截止，財政部統計發現，至今還有5張中獎金額百萬元以上的發票沒完成兌領，其中千萬發票只剩1人在台中市加油沒有現身，呼籲民眾快回家檢查手中的發票，以免和財神爺擦身而過。

2025-07-02 10:22
劍指台積電！陳立武遭爆棄守18A　英特爾轉攻14A

劍指台積電！陳立武遭爆棄守18A　英特爾轉攻14A

根據外媒路透社報導，英特爾（Intel）新任執行長陳立武上任後積極檢視晶圓代工業務架構，據傳正考慮進行策略大幅調整，可能終止先前砸重金開發的18A製程，轉而集中資源聚焦於相對成熟但更具競爭優勢的14A製程，要與台積電競爭，最快將於本月與董事會展開討論。

2025-07-02 15:18
新台幣Q2強升　外資點名7電子股衝擊大

新台幣Q2強升　外資點名7電子股衝擊大

新台幣近期強勢升值，對出口導向的電子產業形成明顯壓力。美系外資出具最新報告指出，第二季新台幣對美元升值幅度高達10.97%，創單季最大漲幅紀錄，對營收以美元計價、產能集中在台灣的科技硬體廠商構成雙重不利影響，毛利率及非營業損益都將受到侵蝕。

2025-07-02 10:35
金管會TISA投資帳戶！3投信首波上線　基富通50檔基金0手續費

金管會TISA投資帳戶！3投信首波上線　基富通50檔基金0手續費

為提升國人建立長期投資理財觀念，金管會規劃建置「臺灣個人投資儲蓄帳戶(Taiwan Individual Savings Account, TISA帳戶)」機制7月上路，包括國泰、元大、統一等投信業者以及基金平台基富通都加入戰局，其中基富通首波推近50檔基金，每月最低1000元就可參加由專家嚴選的主動式基金，通通終身0手續費、無信託管理費，經理費率甚至下殺至0.5%起。

2025-07-02 10:39
鴻海配發5.8元股息早盤漲逾1.2%　強勢填息達4成

鴻海配發5.8元股息早盤漲逾1.2%　強勢填息達4成

鴻海（2317）於今（2）日除息，昨天收盤價165.5元，每股除息5.8元，除息參考價159.7元，以160元開出，最高來到162元，上漲2.3元，填息幅度逾4成。

2025-07-02 10:18
7月49檔公布除息債券ETF　5檔年化配息率破7%

7月49檔公布除息債券ETF　5檔年化配息率破7%

7月份已公告除息債券ETF共49檔，Cmoney資料統計至昨（1）日收盤價，年化配息率前五名依序為：第一金優選非投債（00981B）高達9.77%、群益優選非投等債（00953B）達8.56%、台新美元銀行債（00842B）達7.4%、台新特選IG債10+（00980B）達7.13%，及凱基美國非投等債（00945B）達7.05%；其中，00981B連續3個月維持住每單位配息0.072元，年化配息率逼近10%。

2025-07-02 13:21
台積電利多！參議院通過大而美法案　赴美蓋廠優惠出籠

台積電利多！參議院通過大而美法案　赴美蓋廠優惠出籠

美國參議院周二通過的稅改法案將降低半導體製造商在美建廠成本，資誠會計師事務所指出，參議院通過版本將3大赴美設廠利多措施永久化，新增製造用不動產費用化措施，另外提供晶片法投資抵減升級至35%，都具激勵效果。半導體業界則認為，此舉對台積電（2330）等台廠赴美投資有利。

2025-07-02 10:30

讀者迴響

熱門新聞

加油拿千萬發票未現身　7／7到期財部急尋

大樂透頭獎9連槓　下期上看3億元

新台幣匯價再見「28 字頭」！　午盤狂飆 2.35角衝至28.95

10年造鎮供給1.1萬戶　太平成台中首購「全村希望」

0056配息縮水！不敗教主解釋原因

韭菜玩半導體股又翻車！　英特磊爆1060萬違約交割

日圓「0.2048」再戰甜甜價　10萬台幣晚6小時多換4254日圓

「國防等級晶片」被中資併購　還能下單台積電

不只台積電！　達人「333法則」揭12檔飆股

0050拆分後首配0.36元　7／18前要上車

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366