271所學校響應誠實徵文比賽！永慶加盟四品牌推廣誠實有成

▲中區永慶加盟四品牌300家店力推誠實徵文比賽，持續以企業力量支持品德教育扎根校園。（圖／永慶慈善基金會提供，下同）

財經中心／綜合報導

為了深耕誠實品格教育，由永慶慈善基金會主辦、臺中市政府教育局指導的第三屆「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」，今年再度於大臺中地區(中彰投雲)盛大舉辦！今年大臺中地區共有271所學校參與、投稿件數高達2,107件，較去年大幅成長95%，顯示中臺灣各學校師生相當重視誠實品格，積極響應誠實徵文比賽。

6/28在逢甲大學舉行的頒獎典禮上，臺中市政府教育局副局長賴緣如、各校校長、學生和家長齊聚一堂，共同見證文字傳遞誠實精神的溫馨時刻。賴緣如表示，今年的投稿量較去年翻倍，可見「誠實」這項議題，獲得學校、家長和學子們的廣泛迴響。感謝永慶慈善基金會舉辦誠實徵文比賽，給予社會正向力量；感謝各位校長推廣活動，更感謝家長和小朋友一起成為誠實的種子，讓誠實小芽成長成大樹，讓台灣社會因為這棵大樹而幸福。

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▲今年永慶誠實徵文比賽大臺中區賽共有2107位同學投稿，較去年增加將近一倍！

永慶加盟四品牌齊力深耕誠實理念

永慶加盟四品牌中區經管會也持續大力贊助誠實徵文活動，與永慶慈善基金會攜手，讓誠實的種子在校園中萌芽、茁壯。永慶不動產中區經管會長陳立信分享，誠實徵文比賽評審標準參照會考，除了鍛鍊思辨能力、表達能力，更能了解自己的寫作實力與學習方向，對學生來說是非常好的練習機會。

永義房屋中區經管會長王薏勝則說，永慶集團把「誠實服務」視為企業根本，因而贏得消費者信賴。為了深耕誠實的理念，永慶集團透過誠實徵文，希望在孩童心中埋下誠實的種子。活動舉辦至今已邁入第二年，學生參與人數倍增，顯示活動已逐漸在校園與社區間發酵，期望能藉由活動將誠實觀念深深地扎根在下一代心中。

有巢氏房屋中區經管會長鄭珮紾分享，每個孩子的作品都相當真誠，要從2千多件作品中脫穎而出相當不簡單。她也表示，這是一個對孩子有幫助、對社會有正面影響的活動，既然我們有能力做，就應該持續推動。台慶不動產中區經管會長林威志也指出，誠實是永慶集團立足之本，能共同參與推動這項有意義的教育活動，對我們來說不只是公益，更是理念的延續。

▲臺中市國安國小有121位同學投稿、7人獲獎，永慶慈善基金會特別頒發獎學金給謝淵智校長(圖中)，以感謝學校對品德教育的用心。

臺中市共271校響應誠實理念 臺中市國安國小表現亮眼

本屆比賽中，臺中市國安國小表現亮眼，共有7位學生獲獎，是今年大臺中區賽獲獎人數最多的學校，獲頒「誠實教育績優獎學金」10萬元獎勵。此外，國安國小、臺中市富春國小及雲林縣斗南高中國中部，是該區投稿件數最多的前三名學校，也各獲「誠實教育推廣獎學金」3萬元，表彰學校積極推廣誠實教育的努力。

在第三屆「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」大台中地區競賽中，有4位學生連續2年參賽都獲獎，展現深厚寫作實力。而今年國小中年級組第一名是臺中市文心國小劉均翰，以自己勇敢成為吹哨者角色檢舉不當行為獲得同儕讚賞的經驗，敘述情境躍然紙上，獲得評審盛讚。南投縣嘉和國小的陳禹成，則細膩描述犯下錯誤後的修正過程與心理變化的道德修練，是本次國小高年級組第一名。南投縣南投國中的許紘禕認為「誠實是根本，責任心是成長的能量」，善用情景意象敘事，讓他獲得了國中組首獎。

永慶誠實徵文比賽完整得獎名單及作品可至活動官網查詢：https://event.udn.com/yccontest2025/winnerslist/#winner。