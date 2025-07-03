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彰化房市進入盤整期　在地：剛性需求伺機而動

▲▼彰化市,金馬路,大倉酷 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲目前彰化市的房市熱區仍集中於彰北地區，從永安商圈、家樂福商圈、金馬路延伸為主軸。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／彰化報導

自去年第三季起，彰化市房市陷入一波明顯的觀望潮，即便是過去穩定進場的剛性需求族群，也紛紛按下暫停鍵。市場猶如被掐住呼吸般陷入停滯，預售屋銷售更一度冷清至單位數交易。不過在地專家認為，目前在賣方市場讓步下，剛性需求已伺機而動。

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這波低迷情緒，原本在3月份左右，於「919限貸令」後略見回溫，永慶不動產彰化南區大埔加盟店店東童元鋙說：「但4月隨著川普重返美國政壇，國際局勢變化及關稅不確定性，再度牽動買氣神經，加上民眾開始擔憂貸款額度縮水、無法如期交屋產生違約風險，進一步壓抑市場進場意願。」

不過，童元鋙觀察：「彰化市場向來具韌性，自6月下旬起，部分自住型買方開始回流看屋，每當遭遇外部事件干擾，通常觀望三個月後便會逐漸恢復信心，成為彰化房市的一大特色。」

▲▼彰化房市、鳥瞰、彰化家樂福、新建案。（圖／記者陳筱惠攝）

▲彰北地區也因爲往北延伸，隔一座橋就到台中烏日，一直以來雙方買盤相互拉扯。（圖／記者陳筱惠攝）

目前彰化市的房市熱區仍集中於彰北地區，從永安商圈、家樂福商圈、金馬路延伸為主軸，尤其是該區域為彰化較晚開發區，目前大型連鎖商家進駐插旗，生活機能日益成熟。

加上鄰近未來有望開發的東區重劃區，被視為下一波潛力地段，另外，彰北地區也因爲往北延伸，隔一座橋就到台中烏日，一直以來雙方買盤相互拉扯，包含彰化地區民眾認為金額到位就前往台中，後者則以房價實惠、美食生活機能完善、生活成本低見長而從台中買進彰化。

至於彰化市區內的供給相對稀缺，童元鋙說：「市區買盤主要集中於中央路橋至南郭國小一帶，由彰基、秀傳等大型醫院支撐的生活圈，加上行政機關與文教設施密集，撐起穩定買盤。」

▲▼ 彰化市,阿泉,北門口,類孤島 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲目前房價處於盤整階段，價格略為鬆動，量縮價小跌成為主旋律。（圖／記者陳筱惠攝）

童元鋙認為：「目前房價處於盤整階段，價格略為鬆動，量縮價小跌成為主旋律。對於自住需求者來說，這是一個不錯的進場時機，雖然受限貸影響，新青安貸款額度縮減、條件收緊，但仍是相對的低點。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲永慶不動產彰化南區大埔加盟店店東童元鋙認為，短期市場籠罩不確定氛圍，但對於財務穩健、有實際自住需求的買方來說，此時切入不失為長期資產配置的好機會。（圖／業者提供）

「目前除了議價空間擴大，進場談到合理價位的機率相對提升外，彰化為農業大縣，區域的農、漁會多元，也因此成為這波限貸令下的友善支撐，且絕大部分的金融機構，都還是對於首購族相對友善，只要真剛性需求，原則上不太會被刁難。」整體來看，雖然短期市場籠罩不確定氛圍，但對於財務穩健、有實際自住需求的買方來說，此時切入不失為長期資產配置的好機會。

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關鍵字： 彰化市房市觀望自住需求限貸令房價盤整永慶區域房市永慶房市訊息

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