彰化房市進入盤整期　在地：剛性需求伺機而動

▲目前彰化市的房市熱區仍集中於彰北地區，從永安商圈、家樂福商圈、金馬路延伸為主軸。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／彰化報導

自去年第三季起，彰化市房市陷入一波明顯的觀望潮，即便是過去穩定進場的剛性需求族群，也紛紛按下暫停鍵。市場猶如被掐住呼吸般陷入停滯，預售屋銷售更一度冷清至單位數交易。不過在地專家認為，目前在賣方市場讓步下，剛性需求已伺機而動。

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這波低迷情緒，原本在3月份左右，於「919限貸令」後略見回溫，永慶不動產彰化南區大埔加盟店店東童元鋙說：「但4月隨著川普重返美國政壇，國際局勢變化及關稅不確定性，再度牽動買氣神經，加上民眾開始擔憂貸款額度縮水、無法如期交屋產生違約風險，進一步壓抑市場進場意願。」

不過，童元鋙觀察：「彰化市場向來具韌性，自6月下旬起，部分自住型買方開始回流看屋，每當遭遇外部事件干擾，通常觀望三個月後便會逐漸恢復信心，成為彰化房市的一大特色。」

▲彰北地區也因爲往北延伸，隔一座橋就到台中烏日，一直以來雙方買盤相互拉扯。（圖／記者陳筱惠攝）

目前彰化市的房市熱區仍集中於彰北地區，從永安商圈、家樂福商圈、金馬路延伸為主軸，尤其是該區域為彰化較晚開發區，目前大型連鎖商家進駐插旗，生活機能日益成熟。

加上鄰近未來有望開發的東區重劃區，被視為下一波潛力地段，另外，彰北地區也因爲往北延伸，隔一座橋就到台中烏日，一直以來雙方買盤相互拉扯，包含彰化地區民眾認為金額到位就前往台中，後者則以房價實惠、美食生活機能完善、生活成本低見長而從台中買進彰化。

至於彰化市區內的供給相對稀缺，童元鋙說：「市區買盤主要集中於中央路橋至南郭國小一帶，由彰基、秀傳等大型醫院支撐的生活圈，加上行政機關與文教設施密集，撐起穩定買盤。」

▲目前房價處於盤整階段，價格略為鬆動，量縮價小跌成為主旋律。（圖／記者陳筱惠攝）

童元鋙認為：「目前房價處於盤整階段，價格略為鬆動，量縮價小跌成為主旋律。對於自住需求者來說，這是一個不錯的進場時機，雖然受限貸影響，新青安貸款額度縮減、條件收緊，但仍是相對的低點。」

▲永慶不動產彰化南區大埔加盟店店東童元鋙認為，短期市場籠罩不確定氛圍，但對於財務穩健、有實際自住需求的買方來說，此時切入不失為長期資產配置的好機會。（圖／業者提供）

「目前除了議價空間擴大，進場談到合理價位的機率相對提升外，彰化為農業大縣，區域的農、漁會多元，也因此成為這波限貸令下的友善支撐，且絕大部分的金融機構，都還是對於首購族相對友善，只要真剛性需求，原則上不太會被刁難。」整體來看，雖然短期市場籠罩不確定氛圍，但對於財務穩健、有實際自住需求的買方來說，此時切入不失為長期資產配置的好機會。

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