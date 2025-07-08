聯邦快遞攜手FUSO　率先於台灣車隊導入電動貨車

▲聯邦快遞台灣區總經理蘇智民與FUSO總代理台灣戴姆勒亞洲商車公司執行長朴正祐親臨交車儀式現場，共同見證雙方的重要里程碑。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導



聯邦快遞今(8)日宣布將攜手FUSO，在台灣地區的地面運輸車隊引入12輛純電動貨車，成為台灣第一家引進電動物流配送車輛的國際物流公司。目前，首批六輛電動貨車已加入車隊並投入運營。新車型具備高續航力及強勁扭力，能靈活因應市區配送需求。

FUSO評估顯示，與傳統柴油貨車相比，此款新推出的電動貨車能大幅降低能源成本。這些貨車專為滿足台灣都市配送的需求而設計，具備更佳的機動性。在搭載三組電池的情況下，單次充電最長續航可達200公里。

再生煞車技術可提升配送效率，並有助於減少充電所需的停機時間；同時，靈敏的加速與啟動性能，確保車輛能夠靈活應對台灣都市交通的多變狀況，進一步提升配送作業的彈性。

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聯邦快遞台灣區總經理蘇智民：「聯邦快遞正朝著2040年實現全球營運碳中和的目標邁進，而車隊電動化正是實現這一目標的關鍵路徑之一。此次導入電動配送貨車，不僅展現我們對環境永續的堅定承諾，也在能源成本與營運效率方面帶來實質效益，為台灣物流產業的永續發展奠定堅實基礎。」

台灣戴姆勒亞洲商車執行長朴正祐表示：「FUSO 很榮幸能將全電動FUSO eCanter交付給聯邦快遞。這款經全球測試的卡車兼具性能與效率，非常適合應對台灣複雜的都市配送需求，FUSO 致力於透過成熟的技術與完善的售後服務，協助台灣企業實現智慧且永續的物流運作，並為永續運輸產業的發展做出貢獻。」

聯邦快遞於2023年12月引入五輛Rapide 3電動三輪機車服務台灣運輸車隊。隨著電動貨車的導入，將持續監測車隊表現，並採取分階段的方式推進其取件與配送車隊的電動化轉型。該公司承諾透過創新的運輸技術與永續物流策略，強化在台營運的韌性，引領物流產業邁向低碳與永續的未來，並助力公司實現2040年全球營運碳中和的長遠目標。