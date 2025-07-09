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永義房屋榮獲服務業大獎肯定　是房仲加盟品牌唯一獲獎

永義房屋榮獲服務業大獎肯定 是房仲加盟品牌唯一獲獎（圖／永慶房產集團提供）

▲永義房屋奪得「連鎖房仲業銀牌獎」，是今年唯一獲獎的房仲加盟品牌。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

永義房屋勇奪2025年《工商時報》臺灣服務業大評鑑「連鎖房仲業銀牌獎」，是今年唯一獲獎的房仲加盟品牌，為永慶房產集團再添得獎榮耀！「臺灣服務業大評鑑」委託專業秘密客團隊，採用國際SGS流程，探訪全臺灣 31個業種、476個店點，透過專業、公平、公正的評鑑，遴選最頂尖之服務企業及從業人員，又被稱為臺灣服務業的奧斯卡獎。7月2日永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀率隊到場接受祝賀，主辦單位更邀請到副總統蕭美琴蒞臨現場致詞與頒獎。

重視客戶自主提升服務品質
永慶房產集團加盟事業處莊志成總經理表示，加盟店東長為了提升服務品質，主動向各地經管會爭取服務稽查，每個月都有專業秘密客前往各區加盟店進行抽查。表現傑出的加盟店，會頒發榮譽布條，激發加盟店榮譽感、自主提升服務品質，進而帶動整體服務的上升。在〈i學苑〉線上課程中，也有許多提升服務品質和房產專業的課程，協助店東長、經紀人員持續精進。

而第一線經紀人員─永義房屋北大大雅加盟店周榆珺，贏得臺灣服務業大評鑑「服務尖兵獎」，也應證了永義房屋優質服務已經落實在經紀人員的日常中！主辦單位表示，周榆珺態度友善親切，面對優缺點提問能耐心詳盡說明，並提供房屋資料佐證鄰近並無險惡設施，給人十足信任感。

永義房屋榮獲服務業大獎肯定 是房仲加盟品牌唯一獲獎（圖／永慶房產集團提供）

▲優質服務獲認可，永義房屋的快速且精準服務贏得神秘客青睞。（圖／永慶房產集團提供）

永義房屋榮獲服務業大獎肯定 是房仲加盟品牌唯一獲獎（圖／永慶房產集團提供）

▲周榆珺經紀人員(圖左)贏得「服務尖兵榮耀」，為集團再添一枚獎座。（圖／永慶房產集團提供）

永義房屋店東力挺好服務與好績效
永義房屋的優質服務不只獲得大獎肯定，也帶動績效數字成長。2024年永義房屋協助近1.5萬組次買賣客戶進行不動產買賣，帶動單店平均業績逾2,500萬元。值得一提的是，永義房屋自2021年7月開放加盟至今，全台規模邁向300間加盟店、逾3,700人，成為台灣加盟房仲品牌快速擴張的代表。

曾經待過中信房屋的永義房屋北屯心之所向加盟店東王薏勝大讚「永慶加盟聯賣平台，有效提升客戶滿意度！」超過23萬的聯賣物件，讓客戶可多方挑選符合需求的物件，助客戶圓成家夢。由群義房屋轉招加入的永義房屋台中大業大墩加盟店東王昱能，也認同「在永慶加盟體系，物件成交速度比過去快上1倍，能快速完成客戶託付！」因為全台永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋和台慶不動產加盟店一起聯賣，成交速度快轉，客戶滿意度當然居高不下。

永義房屋岡山RK1中山加盟店東黃俊宏指出，在集團科技工具和系統平台的支援下，經紀人員也能把時間和焦點放在客戶上。因為聯賣平台上有全台各地的待售物件，讓人員可以專注於服務客戶，不用同時承擔開發物件的壓力，大大提升人員的表現。他旗下4間永義房屋加盟店，今年1-5月業績已突破4,200萬元，5月聯賣占比更超過8成。

永義房屋竹北高鐵家心加盟店東黃路加則表示科技工具對於客戶服務有很大的幫助，例如加盟總部所提供〈i找房〉銷售介面，能在地圖上即時查閱物件資訊，加快同仁服務效率，即時回覆讓客戶的信賴感上升。永義房屋關埔家樂城加盟店東范喬雅也指出，像是〈行動智能經紀人APP〉讓經紀人員無論在哪裡，都可即時回覆客戶提問，滿足客戶需求，若遇到困難，店東長第一時間也能給予支援。

服務領先同業　全台邁向300店
永義房屋做為永慶房產集團最新的加盟品牌，不只品牌年輕化、形象清新，它也承襲了永慶集團落實誠實服務、把客戶需求放第一的種種堅持。莊志成總經理指出，永義房屋今年獲獎，是對店東長、人員最好的鼓勵，證明服務品質領先同業。展望未來，永義房屋將持續拓展，目標全台邁向300間加盟店，歡迎有志深耕台灣房仲業的各界菁英，把握時機加入，一起讓優質服務傳遞至全台各地。

永義房屋榮獲服務業大獎肯定 是房仲加盟品牌唯一獲獎（圖／永慶房產集團提供）

▲永義房屋以好服務領先同業、贏得大獎，更要全台邁向300店！（圖／永慶房產集團提供）

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關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識

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